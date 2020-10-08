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Поймали хозяина наркопритона по следам обкурившихся марихуаной по ул. Ленина в Бердске

08:56 08.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Выяснилось, что хозяин квартиры на безвозмездной основе предоставлял свое жилье гражданам для употребления наркотических средств. Мужчина был задержан сотрудниками полиции по подозрению в содержании наркопритона. В момент задержания он также находился в наркотическом опьянении.

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Создателя наркопритона отправят под суд

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела МВД России по городу Бердску задержаны двое жителей Бердска 1976 и 1986 годов рождения, находившихся в наркотическом опьянении, вызванным употреблением марихуаны и синтетического наркотического средства a-PVP.

Полицейские установили, что мужчины употребили наркотики в квартире дома по улице Ленина в Бердске, принадлежащей 41-летнему местному жителю.

Выяснилось, что хозяин квартиры на безвозмездной основе предоставлял свое жилье гражданам для употребления наркотических средств. Мужчина был задержан сотрудниками полиции по подозрению в содержании наркопритона. В момент задержания он также находился в наркотическом опьянении. В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ (Организация или содержание притонов). Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.

марихуана наркопритон поймали
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