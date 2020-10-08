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Как прочитать удаленное сообщение в WhatsApp, рассказал эксперт

10:45 08.10.2020 Фото: pixabay.com
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По словам замдиректора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антона Аверина, для этого существуют специальные программы.

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Эксперт рассказал, как прочитать в WhatsApp удаленное собеседником сообщение

Часто возникают ситуации, когда собеседник в WhatsApp пишет сообщения, а затем удаляет их по какой-либо причине. Посмотреть, что все-таки было удалено, можно с помощью специальных программ, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.
"Большинство программ по восстановлению удаленных сообщений можно установить только пользователям ОС Android. Одна из популярных программ, которая позволяет прочитать утерянное сообщение, называется Notif log notification history" – говорит эксперт.

Для того, чтобы приложение работало правильно, Аверин советует после установки программы на смартфон дать утилите доступ к истории оповещений и нажать на надпись "Click to enable", а затем поставить отметку напротив нужного пункта.

"При открытии приложения на главной странице будут отображаться все сообщения из мессенджера. Нужно учитывать, что информация об удаленном тексте хранится ограниченное время, по истечении срока сообщение исчезнет из главного экрана приложения", — заключает он.

Источник: 1prime.ru

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