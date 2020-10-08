Прорыв дамбы на прииске золота убил водных животных в реке Джида

В ближайшее время следствием будет проведен осмотр места происшествия и установлено взаимодействие с органами охраны природной среды для получения результатов исследования проб воды.

Следствием будет проведен осмотр места происшествия

На сайтах ряда изданий опубликованы материалы о загрязнении техническими водами из отстойника реки Джида. В них приведены сведения о том, что на территории одного из золотодобывающих предприятий в Закаменском районе Республики Бурятия произошел прорыв дамбы, что повлекло разлив технологической воды из отстойника и попадание ее в реку Джида, вызвавшем ее загрязнение, которое может привести к массовой гибели водных животных.

Так как в публикациях содержались сведения о признаках экологического преступления, предусматривающего уголовную ответственность за загрязнение поверхностных вод, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия начата доследственная проверка, в ходе которой будет проведен полный комплекс процессуальных мероприятий, направленных на установление всей картины происшествия, виновных лиц и предотвращение дальнейшего загрязнения реки.

В ближайшее время следствием будет проведен осмотр места происшествия и установлено взаимодействие с органами охраны природной среды для получения результатов исследования проб воды.

Источник: buryatia.sledcom.ru