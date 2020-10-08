08.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Оставил в СИЗО основателя "Церкви последнего завета" Сергея Торопа суд Новосибирска

11:15 08.10.2020 Фото: vk.com/viss.teach
0

Задержанный был не согласен с вынесенной ему мерой пресечения в виде ареста и просил ее изменить.

% name% title
Суд оставил под арестом основателя и двух руководителей "Церкви последнего завета"

Новосибирский областной суд оставил под арестом основателя "Церкви последнего завета" Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом, подозреваемого в создании религиозного объединения, чья деятельность сопровождалась насилием над гражданами, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

23 сентября Центральный районный суд Новосибирска арестовал Торопа, а также двух других руководителей религиозной организации - Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Им инкриминируется создание религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми. Сами фигуранты свою вину не признают.

"Постановление Центрального районного суда Новосибирска оставить без изменения", - сказала судья Галина Пудовкина.

Адвокат Торопа Ольга Маринкина сообщила журналистам, что сторона защиты предложила избрать в качестве меры пресечения домашний арест, однако суд отказал.

"Считаем что оснований для отказа недостаточно, мы будем обжаловать в восьмой кассационный суд данное решение. Новых доводов нами не получено, не появилось подтверждений предъявленному обвинению", - сказала она, пояснив, что ему предъявлено обвинение по статьям 239 и 111 УК РФ. Маринкина сообщила, что Тороп не жалуется на условия содержания.

Суд также оставил без изменений решение об аресте Владимира Ведерникова и Вадима Редькина, которого называют пресс-секретарем Виссариона.

22 сентября правоохранительные органы задержали трех руководителей "Церкви последнего завета". 23 сентября суд в Новосибирске арестовал их на два месяца. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали денежные средства граждан.

Источник: ТАСС

домашний арест секта Сергей Тороп
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как развернутся события?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С победой выйдут из високосного 2020 года эти 5 знаков зодиака. У кого все получится?
12:09 08-10-2020
С победой выйдут из високосного 2020 года эти 5 знаков зодиака. У кого все получится?
Самую популярную модель LADA назвали в АвтоВАЗе
12:08 08-10-2020
Самую популярную модель LADA назвали в АвтоВАЗе
Какой сегодня праздник 8 октября 2020 года в России и мире. События в истории
12:08 08-10-2020
Какой сегодня праздник 8 октября 2020 года в России и мире. События в истории
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
12:01 08-10-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Из-за загрязнения пляжей на Камчатке следователи завели уголовное дело
12:00 08-10-2020
Из-за загрязнения пляжей на Камчатке следователи завели уголовное дело
Поздравления в стихах и прозе с днем Сергия Радонежского 8 октября 2020 года
11:57 08-10-2020
Поздравления в стихах и прозе с днем Сергия Радонежского 8 октября 2020 года
Молитвы преподобному Сергию Радонежскому 8 октября за детей и успешную учебу
11:50 08-10-2020
Молитвы преподобному Сергию Радонежскому 8 октября за детей и успешную учебу
Ударила штрафом на $7,6 млрд по «Газпрому» Польша из-за «Северного потока-2»
11:45 08-10-2020
Ударила штрафом на $7,6 млрд по «Газпрому» Польша из-за «Северного потока-2»
БердскКогда фекальные стоки Микрорайона переключат на новую ветку канализационного коллектора по ул. Боровой в Бердске, стало известно
11:41 08-10-2020
Когда фекальные стоки Микрорайона переключат на новую ветку канализационного коллектора по ул. Боровой в Бердске, стало известно
Пообещал "президентское" и бесплатное лечение от COVID-19 американцам Трамп
11:30 08-10-2020
Пообещал