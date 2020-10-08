Оставил в СИЗО основателя "Церкви последнего завета" Сергея Торопа суд Новосибирска

Задержанный был не согласен с вынесенной ему мерой пресечения в виде ареста и просил ее изменить.

Суд оставил под арестом основателя и двух руководителей "Церкви последнего завета"

Новосибирский областной суд оставил под арестом основателя "Церкви последнего завета" Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом, подозреваемого в создании религиозного объединения, чья деятельность сопровождалась насилием над гражданами, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

23 сентября Центральный районный суд Новосибирска арестовал Торопа, а также двух других руководителей религиозной организации - Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Им инкриминируется создание религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми. Сами фигуранты свою вину не признают.

"Постановление Центрального районного суда Новосибирска оставить без изменения", - сказала судья Галина Пудовкина.

Адвокат Торопа Ольга Маринкина сообщила журналистам, что сторона защиты предложила избрать в качестве меры пресечения домашний арест, однако суд отказал.

"Считаем что оснований для отказа недостаточно, мы будем обжаловать в восьмой кассационный суд данное решение. Новых доводов нами не получено, не появилось подтверждений предъявленному обвинению", - сказала она, пояснив, что ему предъявлено обвинение по статьям 239 и 111 УК РФ. Маринкина сообщила, что Тороп не жалуется на условия содержания.

Суд также оставил без изменений решение об аресте Владимира Ведерникова и Вадима Редькина, которого называют пресс-секретарем Виссариона.

22 сентября правоохранительные органы задержали трех руководителей "Церкви последнего завета". 23 сентября суд в Новосибирске арестовал их на два месяца. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали денежные средства граждан.

Источник: ТАСС