Пообещал "президентское" и бесплатное лечение от COVID-19 американцам Трамп

Президент США Дональд Трамп, недавно заболевший коронавирусом, пообещал предоставить американцам такое же лечение от коронавируса, какое он получал сам. Он заявил об этом в своем Twitter.
По словам президента Трампа, после приёма препарата его состояние значительно улучшилось. Более того, он уже подготовил экстренное разрешение на применение этого лекарства и его аналогов на территории США и заверил, что первые партии будут переданы в больницы, как только это будет возможно.
«Я хочу, чтобы вы получили то же самое, что было у меня, и я сделаю это бесплатным. Вы не будете за это платить», — заявил Трамп.