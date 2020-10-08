Пообещал "президентское" и бесплатное лечение от COVID-19 американцам Трамп

Ранее президентский врач сообщил, что Трампа лечат коктейлем из антител "Регенерон", а также цинком, витамином D, фамотидином, мелатонином и аспирином.

Трамп пообещал американцам бесплатные лекарства для лечения коронавируса

Президент США Дональд Трамп, недавно заболевший коронавирусом, пообещал предоставить американцам такое же лечение от коронавируса, какое он получал сам. Он заявил об этом в своем Twitter.

По словам президента Трампа, после приёма препарата его состояние значительно улучшилось. Более того, он уже подготовил экстренное разрешение на применение этого лекарства и его аналогов на территории США и заверил, что первые партии будут переданы в больницы, как только это будет возможно.

«Я хочу, чтобы вы получили то же самое, что было у меня, и я сделаю это бесплатным. Вы не будете за это платить», — заявил Трамп.