Ударила штрафом на $7,6 млрд по «Газпрому» Польша из-за «Северного потока-2»

-Польша давно пытается участвовать в этом процессе, заниматься таким саботажем, направленным на то, чтобы создать максимальные юридические проблемы для реализации проекта,- сообщил Алексей Гривач.

Польша против "Газпрома": юридический пинг-понг с политическим флером

Польша потребовала от партнеров "Газпрома" разорвать договоры по "Северному потоку-2", а также оштрафовала российскую компанию на $7,6 млрд. В эфире радио Sputnik действия польской стороны прокомментировали эксперты Василий Колташов и Алексей Гривач.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на 7,6 миллиарда долларов и потребовал от участвовавших в строительстве "Северного потока-2" компаний в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании проекта, сообщается на сайте регулятора. Это подтвердил на брифинге в Варшаве глава UOKiK Томаш Хрустный.

"Вчера мы закончили расследование, касающееся строительства газопровода "Северный поток-2". Мы говорим о строительстве без согласия антимонопольного органа Польши. На "Газпром" и пять его партнерских компаний наложены штрафы в размере 10% годового оборота, это максимальная санкция по польскому законодательству", – заявил он.

Таким образом, европейские партнеры проекта (компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) должны выплатить более 234 миллионов злотых, или 61 миллион долларов. Помимо этого, они обязаны разорвать договоры о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.

"Газпром" уже официально заявил о своем принципиальном несогласии с позицией польского регулятора, компания намерена обжаловать решение UOKiK о штрафе.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов с иронией отметил, что удивлен суммой, которую Польша назначила в качестве штрафа российской компании.

"Могли бы назначить и 75 миллиардов долларов, и 175 миллиардов. В данном случае бессмысленно искать, каков был материальный расчет для того, чтобы вынести это решение. Поскольку расчет мог быть только политическим. Таковым он и является. Интерес Польши состоит в том, чтобы обеспечить максимум выгод для Соединенных Штатов в поставках сжиженного природного газа на европейский рынок. Польша здесь идет на жертвы для собственной экономики. Они вполне могли бы просто сказать, мол, мы несем от покупки американского СПГ потери в размере 7,6 миллиарда долларов, поэтому выставляем счет "Газпрому", чтобы он компенсировал нам эти потери. Все это часть стратегии, суть которой – постоянно наносить вред российскому бизнесу, экономике, при этом не очень оглядываться на свои потери ", – считает Василий Колташов.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, комментируя требования польского регулятора к партнерам "Газпрома", отметил, что Варшава неустанно создает проблемы для российско-европейского энергетического сотрудничества.

"Польша давно пытается участвовать в этом процессе, заниматься таким саботажем, направленным на то, чтобы создать максимальные юридические и квазиюридические проблемы для реализации проекта "Северный поток-2" и вообще для российско-европейского энергетического сотрудничества в целом. Ранее польский регулятор выставлял штрафы: вначале французской компании Engie за якобы непредоставление информации, которую он необъективно запросил, затем "Газпрому". Эти решения оспариваются. Так и это решение. Если это будет как-то формализовано, то оно тоже, очевидно, будет оспорено участниками проекта. Это такой юридический пинг-понг с политическим флером со стороны Польши", – сказал Алексей Гривач в эфире радио Sputnik.

Весной прошлого года UOKiK обвинил "Газпром" и пять его партнеров по "Северному потоку-2" в нарушении антимонопольного законодательства республики из-за финансирования строительства газопровода. В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на 172 млн злотых (около 45 млн долларов) за непредоставление информации, касающейся дела.

В начале этого года UOKiK обратился и в "Газпром" с просьбой предоставить новые сведения в рамках разбирательства, а российская компания в ответ попросила обосновать такой запрос.

В итоге регулятор решил оштрафовать "Газпром" на 50 млн евро из-за отказа сотрудничать. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством республики по такому делу. В "Газпроме", в свою очередь, отметили, что запрошенная UOKiK информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.