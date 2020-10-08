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Из-за загрязнения пляжей на Камчатке следователи завели уголовное дело

12:00 08.10.2020 Фото: СК РФ
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Загрязнение произошло в период с 1 сентября по 3 октября в акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа.

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СК России в рамках уголовного дела устанавливает все обстоятельства загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных

В Главном следственном управлении СК России по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

Следствием установлено, что в период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах «Бабья», «Большая Лагерная» и «Малая Лагерная» – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.

Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты.

Следствием проверяются все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов.

Продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований, результаты которых необходимы для оценки случившегося. По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также виновные лица.

Источник: Следком

акватория загрязнение камчатка экология
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