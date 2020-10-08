Провалился в огромную яму коммунальщиков внедорожник Lexus посреди улицы в Новосибирске. Смотрите видео

Автомобиль двигался в направлении Бориса Богаткова и по неизвестной причине съехал с дороги в яму, которую вырыли рабочие, ремонтирующие теплотрассу в районе метро «Золотая Нива».

Водитель автомобиля был пьян

Сегодня утром, 8 октября, в 04:14 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на пересечении ул. Кошурникова и ул. Бориса Богаткова, рядом с перекрёстком и входами в метро, автомобиль марки «Lexus» упал в строительный котлован. Водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не заметил пластиковых ограждений и предупреждающих знаков. Скорость автомобиля была высокой, поэтому он буквально пролетел над открытым участком теплотрассы около 8 метров и только после упал на арматуру.

По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей МАСС.

Прибыв на место, спасатели провели разведку, сбор информации. Спасатели спустились вниз к автомобилю, нанизанному на штыри, отключили аккумуляторную клемму и помогли водителю покинуть транспортное средство. Он отделался мелкими ушибами и разбил нос.



Водитель был передан прибывшей бригаде врачей скорой помощи и сотрудникам отдела полиции.Время окончания работы 04:38.