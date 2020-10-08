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В огромную пробку встали из-за ДТП тягача Freightliner с фургоном автомобилисты на Бердском шоссе. Смотрите видео

10:56 08.10.2020 Фото: АСТ-54
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Фура оказалась на разделительной полосе с серьёзно повреждённой кабиной, а фургончик отлетел на обочину и опрокинулся, в результате чего из его кузова высыпался груз, - написали пользователи соцсети.

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Авария затруднила движение

В Советском районе Новосибирска утром, 8 октября, столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом рассказали очевидцы происшествия в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей происшествия, столкновение произошло неподалёку от перекрёстка улиц Русской и Бердского шоссе. Известно, что тягач Freightliner врезался в небольшой фургон, двигавшийся во встречном направлении.

- Фура оказалась на разделительной полосе с серьёзно повреждённой кабиной, а фургончик отлетел на обочину и опрокинулся, в результате чего из его кузова высыпался груз, - написали пользователи соцсети.

По данным "Яндекс. Карта", на Бердском шоссе сразу образовалась многокилометровая пробка.

Видео АСТ-54

ДТП огромная пробка тягач
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