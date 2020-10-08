Молитвы преподобному Сергию Радонежскому 8 октября за детей и успешную учебу

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Молитвы, с которыми можно обратиться к Сергию Радонежскому за детей

Молитва Сергию Радонежскому о здравии детей

О небеснаго гражданине Иерусалима, Преподобне отче Сергие!

Воззри на нас (имена) милостиво и к земли приверженных возведи к высоте небесней.

Ты горе, на Небеси;

мы на земли, низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехами своими и беззакониями;

но к тебе, яко нам сродному, прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй.

Свойственно есть тебе, отче наш, благоутробие и человеколюбие:

на земли живущу, не о своем токмо спасении бысть тебе попечение, но и о всех к тебе притекающих.

Наставления твоя быша трость книжника скорописца, на сердце каждаго глаголы жизни начертавающая.

Не телесныя токмо врачевал еси болезни, но паче душевных врач изящный явился еси, и вся твоя святая жизнь бысть зерцало всякия добродетели.

Аще толик был еси, святче Божий, на земли:

колик ныне еси, на Небеси!

Ты днесь предстоиши Престолу Света Неприступнаго, и в нем, яко в зерцале, зриши вся наша нужды и прошения;

ты водворяешися вкупе со Ангелы, о единем грешнице кающемся радующимися.

И человеколюбие Божие есть неистощимо, и твое к Нему дерзновение много: не престани о нас вопия ко Господу.

Испроси предстательством твоим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением Креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие,

суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь.

Не посрами нас, к тебе с верою притекающих.

Аще бо и недостойни есмы толикаго отца и ходатая, но ты, подражатель быв человеколюбия Божия, сотвори ны достойны чрез обращение от злых дел к благому житию.

Вся Богопросвещенная Россия, твоими чудесы исполненная и милостями облагодетельствованная, исповедает тя быти своего покровителя и заступника.

Яви древния милости твоя, и ихже отцем вспомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих.

Веруем, яко духом нам соприсутствуеши.

Идеже бо есть Господь, якоже слово Его учит нас, тамо и слуга Его будет.

Ты верный еси раб Господень, и Богу везде сущу, ты в Нем еси, и Он в тебе есть, паче же и телом с нами еси.

Се нетленныя и живоносныя твоя мощи, яко сокровище безценное, вручи нам чудес Бог.

Предстояще им, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся:

приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременну в нуждах наших помощь.

Укрепи нас, малодушных, и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими.

Паству же твою духовную, тобою собранную, не престани управляти жезлом духовныя мудросте:

подвизающимся помоги, разслабленныя возстави, споспеши иго Христово несть во благодушии и терпении, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженная недра Авраамова,

идеже ты радостно по трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца, и Сына, и Святого Духа.

Аминь.

Молитва Сергию Радонежскому об успешной учебе у детей

О, священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою и любовию, яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый,

и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый,

по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся и небесныя силы приобщивыйся, но от нас духом любве твоея не отступивый, и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый!

Велие имея дерзновение ко Всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущей в тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию притекающия.

Испроси нам от Великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен:

веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление,

падшим возставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делех благих преспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление,

неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение,

и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго Суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати:

«Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира».

Аминь.

Источник: mymolitva.ru