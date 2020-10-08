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Полиция Бердска прикрыла наркопритон в доме на улице Ленина

11:22 08.10.2020
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Подозреваемый в его содержании 41-летний бердчанин задержан.

Как рассказывают в управлении МВД РФ по НСО, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Бердска были задержаны двое жителей нашего города, находившихся в наркотическом опьянении, вызванным употреблением марихуаны и синтетического наркотического средства.

Полицейские установили не только, что употребили мужчины 1976 и 1986 годов рождения, но и где они это сделали.

Выяснилось, сообщают правоохранители, что хозяин квартиры в доме по улице Ленина, 41-летний местный житель, на безвозмездной основе предоставлял свое жилье гражданам для употребления наркотических средств.

— Мужчина был задержан сотрудниками полиции по подозрению в содержании наркопритона. В момент задержания он также находился в наркотическом опьянении.

В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по части первой статьи 232 УК РФ (организация или содержание притонов), — уточняют в управлении МВД региона.

— Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Источник: svidetel24.info

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