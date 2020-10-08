Подкараулил 9-летнюю школьницу и надругался над ней завуч в День учителя

По предварительным данным, девочка осталась одна в кабинете, а замдиректора школы совершил в отношении школьницы иные действия сексуального характера.

На Камчатке учитель прямо в классе совершил сексуальное насилие над школьницей

На Камчатке заместитель директора школы по инновационным технологиям совершил сексуальное насилие над 9-летней девочкой. Это произошло 5 октября, в День учителя.

Как рассказал ИА «Кам 24» источник в правоохранительных структурах Камчатки, преступление было совершено в одной из школ Елизовского района. В полицию о происшествии сообщила мама пострадавшего ребенка.

По предварительным данным, девочка осталась одна в кабинете, а замдиректора школы совершил в отношении школьницы иные действия сексуального характера.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Следователи проверяют причастность учителя к другим преступлениям против несовершеннолетних.

Источник: kam24.ru