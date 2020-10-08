Заказывают кремацию родные умерших из-за COVID-19 в России

Из-за пандемии выросло число кремаций

Пандемия коронавируса повлияла на предпочтения москвичей по видам погребения. Число кремаций выросло более, чем на треть, рассказал РБК глава ГБУ «Ритуал» — главного оператора похорон и кладбищ в столице.

Во время пандемии в похоронных услугах увеличился спрос на кремации, рассказал в интервью РБК глава оператора столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов. По его данным, стандартные пропорции в общем количестве погребений выглядят так — 53-54% кремаций на 46-47% захоронений в землю. Однако с началом введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса количество кремаций выросло на 38%. Соотношение в выборе видов погребений таким образом изменилось: 70-72% приходилось на кремации и 28-30% на захоронения в землю.

По словам Екимова, в случае смерти захораниваемого от коронавируса агенты ГБУ «Ритуал» преимущественно предлагали кремацию, но не настаивали на ней, так как эта норма Роспотребнадзора носила рекомендательный характер. «Законодательство, регулирующее отрасль, закрепляет право выбирать форму погребения.

Порекомендовать мы, конечно, могли и делали это в соответствии с письмами Роспотребнадзора. Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла», — поясняет Екимов.

Временные рекомендации Роспотребнадзора основанные на правилах Всемирной организации здравоохранения предполагали как захоронение, так и кремацию. (*.pdf.)

Хотя количество кремаций значительно выросло, по словам Екимова, компании «удалось не допустить сценариев стран Европы» (об очередях на отпевание в Италии писало, в частности, «Би-би-си»).

«Мы интенсивно поддерживали работоспособность крематориев.И в целом такая работа, в том числе, профилактическая, позволила исключить и внешние, и производственные очереди», — рассказал он.

Как сообщил Екимов, ГБУ «Ритуал» ежегодно вкладывает около 70-80 млн руб. из собственных средств в поддержание технического состояния и локальную модернизацию крематориев. А в начале 2019 года было начато техническое переоснащение Николо-Архангельского крематория с заменой оборудования «на более технологичное и экологичное».

Источник: РБК