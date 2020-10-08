В какие дни после 10 октября подстричься, чтобы привлечь удачу и любовь

Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 подскажет правильную дату для стрижки – и укажет дни, когда волосы лучше не трогать.
Гороскоп на октябрь 2020 предупреждает, что настает время, когда нужно прислушиваться к своей интуиции. А одним из покровителей месяца станет Меркурий – что увеличит шансы на получения прибыли и крупных доходов. Надо только подгадать со временем, говорит Вселенная. А лунный календарь стрижек на октябрь 2020 дает всем подсказки – когда стоит не упустить свой шанс, сообщает Главред.
Благоприятные дни для стрижки в октябре 2020 – даты
Итак, когда стричься в октябре 2020:
8 октября – стрижка укрепит здоровье;
9 октября – стоит ограничиться подравниванием челки или кончиков;
10 октября – лучше не ходить к парикмахеру, чтоб не навлечь на себя беду;
11 октября – нейтральный день;
12 октября – стрижка может спровоцировать психологические проблемы и ссоры, нарушить связи с окружающими;
13 октября – стрижка открывает путь психологическим проблемам;
15 октября – стрижка может сократить жизнь – или, как минимум, снизит активность;
16 октября – стрижка добавит уверенности в себе;
17 октября – стрижка отпугнет противоположный пол;
18 октября – стрижка привлечет деньги, но ослабит волосы и снизит популярность у противоположного пола;
19 октября – неблагоприятный день: стрижка отнимет энергию;
20 октября – стрижка рискует спровоцировать срыв важных планов;
21 октября – стрижка подарит вдохновение и творческую энергию;
23 октября – крайне неблагоприятный день: стрижка усилит интуицию, но может спровоцировать ссоры в семье;
24 октября – не стоит ни стричь, ни окрашивать волосы;
25 октября – стрижка укрепит здоровье;
26 октября – волосы лучше не трогать, чтоб не спровоцировать проблемы со здоровьем;
27 октября – после стрижки может появиться перхоть;
28 октября – стричься не стоит, зато полезно окрашивать волосы растительными красителями – это привлечет деньги;
29 октября – стрижка усилит интуицию, укрепит здоровье и привлечет в жизнь деньги;
31 октября – неблагоприятный день.
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1, 3, 5, 7-13, 18-19, 22 и 27-28 ноября. Самый благоприятный день для стрижки в ноябре 2020 – это 22-е число, а самый неблагоприятный – 21-е.