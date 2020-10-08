В какие дни после 10 октября подстричься, чтобы привлечь удачу и любовь

Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 расписал самые благоприятные дни, когда стрижка подарит лучшую судьбу

Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 подскажет правильную дату для стрижки – и укажет дни, когда волосы лучше не трогать.

Гороскоп на октябрь 2020 предупреждает, что настает время, когда нужно прислушиваться к своей интуиции. А одним из покровителей месяца станет Меркурий – что увеличит шансы на получения прибыли и крупных доходов. Надо только подгадать со временем, говорит Вселенная. А лунный календарь стрижек на октябрь 2020 дает всем подсказки – когда стоит не упустить свой шанс, сообщает Главред.

Благоприятные дни для стрижки в октябре 2020 – даты



Наиболее благоприятные дни для стрижки в октябре 2020 Астросфера и Мир космоса наметили преимущественно на середину месяца. Начало октября – вообще опасное время для смены имиджа.

Итак, когда стричься в октябре 2020:

8 октября – стрижка укрепит здоровье;

9 октября – стоит ограничиться подравниванием челки или кончиков;

10 октября – лучше не ходить к парикмахеру, чтоб не навлечь на себя беду;

11 октября – нейтральный день;

12 октября – стрижка может спровоцировать психологические проблемы и ссоры, нарушить связи с окружающими;

13 октября – стрижка открывает путь психологическим проблемам;



14 октября – стрижка усилит обаяние и повысит популярность;15 октября – стрижка может сократить жизнь – или, как минимум, снизит активность;16 октября – стрижка добавит уверенности в себе;17 октября – стрижка отпугнет противоположный пол;18 октября – стрижка привлечет деньги, но ослабит волосы и снизит популярность у противоположного пола;19 октября – неблагоприятный день: стрижка отнимет энергию;20 октября – стрижка рискует спровоцировать срыв важных планов;21 октября – стрижка подарит вдохновение и творческую энергию;22 октября – стрижка привлечет деньги и укрепит здоровье;23 октября – крайне неблагоприятный день: стрижка усилит интуицию, но может спровоцировать ссоры в семье;24 октября – не стоит ни стричь, ни окрашивать волосы;25 октября – стрижка укрепит здоровье;26 октября – волосы лучше не трогать, чтоб не спровоцировать проблемы со здоровьем;27 октября – после стрижки может появиться перхоть;28 октября – стричься не стоит, зато полезно окрашивать волосы растительными красителями – это привлечет деньги;29 октября – стрижка усилит интуицию, укрепит здоровье и привлечет в жизнь деньги;30 октября – неблагоприятный день;31 октября – неблагоприятный день.Лунный календарь стрижек на ноябрь 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1, 3, 5, 7-13, 18-19, 22 и 27-28 ноября. Самый благоприятный день для стрижки в ноябре 2020 – это 22-е число, а самый неблагоприятный – 21-е.