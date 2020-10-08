Закрыли на карантин из-за пандемии СИЗО в Новосибирске

Адвокаты и следователи с заключенными смогут общаться в здании изолятора через стекло по телефону, права подозреваемых и обвиняемых не нарушаются.

В СИЗО ввели карантин из-за пандемии

В пресс-службе регионального ГУФСИН уточнили, что карантин не повлияет на посещение изолятора адвокатами и следователями.

Карантин из-за распространения пандемии ввели в СИЗО-1 в Новосибирске. Об этом говорится в письме начальника ГУФСИН России по Новосибирской области Андрей Попето к президенту адвокатской палаты региона Андрею Жукову.

"... постановлением врио главного санитарного врача ФКУЗ "Медико-санитарная часть № 54 ФСИН России" с 05.10.2020 в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области вводятся ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в письме.

Адвокаты и следователи с заключенными смогут общаться в здании изолятора через стекло по телефону, права подозреваемых и обвиняемых не нарушаются. Карантин ввели в качестве меры предосторожности, заболевших среди заключенных не обнаружено.