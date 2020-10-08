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Два транспортных тоннеля построят к началу МЧМ-2023 по хоккею в Новосибирске

14:30 08.10.2020 Фото: Ростислав Нетисов, nsknews.info
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Около трёх миллиардов потратит регион на проект, который включает не только сам мостовой переход через реку Обь, но и строительство транспортных развязок на обоих берегах, пешеходных эстакад и двух тоннелей.

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В октябре 2020 года подрядчик начал готовить площадку под возведение пилона на правом берегу

Новый мост через Обь в Новосибирске носит рабочее название «Центральный». Строят его по концессии, работы идут уже полгода и должны завершиться к началу молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в нашем городе в январе 2023 года. Мост будет платным — за проезд в одну сторону владельцу легковой машины придётся заплатить 100 рублей.

Строительство моста обойдётся почти в 40 миллиардов рублей. Большую часть этой суммы (26 миллиардов) перечислит федеральный центр, десять миллиардов — это деньги Сибирской концессионной компании, кредитную линию для которой открыл Газпромбанк. Около трёх миллиардов потратит регион.

Проект включает не только сам мостовой переход через реку Обь, но и строительство транспортных развязок на обоих берегах, пешеходных эстакад и двух тоннелей.

В итоге это грандиозное вантовое сооружение с изящным пилоном в виде буквы «Н» соединит Южную площадь с площадью Труда, пройдя параллельно существующему железнодорожному мосту. Новый мост должен обеспечить автомобильному движению выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».
Сейчас подрядчики расчищают территорию на левом берегу, по которой пройдёт автомобильная дорога от реки до площади Труда. Уже расселены и снесены жилые дома, спилены деревья и кустарники, подготовка площадки продолжается. Под снос пойдут почти 200 гаражей на улице Станционной.

Первые сваи на стройке четвёртого моста забили на левом берегу в мае 2020 года. Сейчас на площадке работает около 50 единиц строительной техники. Всего в русловой части возведут 13 опор. Длина свай составляет от 8,5 до 25 метров в зависимости от геологии. Длина мостовых пролётов также колеблется. Если в надземной части пролётные части — от 72 метров, то в водной части их длина составит 127 метров.

В октябре 2020 года подрядчик начал готовить площадку под возведение пилона на правом берегу. В районе парка «Городское начало» возле памятника императору Александру III появился синий строительный забор. Скоро туда зайдёт техника и начнутся земляные работы.

Источник: nsknews.info

обь река четвертый мост
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