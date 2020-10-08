Юная внучка Боярского раздвинула ноги в сетчатых колготках

Внучка знаменитого российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина активно ведет свою страничку в Instagram

Внучка знаменитого российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина активно ведет свою страничку в Instagram. Недавно 21-летняя знаменитость похвасталась пикантной фотосессией, решив устроить экперименты со стилем. Так, девушка выставила яркий кадр, позируя в комнате с неоновым освещением, примерив кожаную мини-юбку, черную футболку с ярким принтом, колготы в сеточку и массивные кроссовки черного цвета. При этом Катя не упустила возможности блеснуть стройной фигурой и массивной грудью.

Стоит отметить, что ранее стиль юной красотки можно было назвать более элегантным. Во время самоизоляции из-за карантина "бунтарка" окрасила волосы в лиловый цвет, а теперь и вовсе удалила снимки из "прошлой" жизни, среди которых, к слову, было много пикантных - в бикини и топах с глубоким декольте.

Фолловеры не прошли мимо: "Катюш, ты Божественна!", "Суперрр", "Красота", "Выходи за меня", "Ничего вульгарного, модно, в духе времени !".

Источник: znaj.ua