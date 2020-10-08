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Красота / Общество

Юная внучка Боярского раздвинула ноги в сетчатых колготках

21:24 08.10.2020 Фото: instagram.com
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Ранее стиль юной красотки можно было назвать более элегантным.

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Внучка знаменитого российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина активно ведет свою страничку в Instagram

Внучка знаменитого российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина активно ведет свою страничку в Instagram. Недавно 21-летняя знаменитость похвасталась пикантной фотосессией, решив устроить экперименты со стилем. Так, девушка выставила яркий кадр, позируя в комнате с неоновым освещением, примерив кожаную мини-юбку, черную футболку с ярким принтом, колготы в сеточку и массивные кроссовки черного цвета. При этом Катя не упустила возможности блеснуть стройной фигурой и массивной грудью.

Стоит отметить, что ранее стиль юной красотки можно было назвать более элегантным. Во время самоизоляции из-за карантина "бунтарка" окрасила волосы в лиловый цвет, а теперь и вовсе удалила снимки из "прошлой" жизни, среди которых, к слову, было много пикантных - в бикини и топах с глубоким декольте.

Фолловеры не прошли мимо: "Катюш, ты Божественна!", "Суперрр", "Красота", "Выходи за меня", "Ничего вульгарного, модно, в духе времени !".

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Let 'em know that we're still rock 'n roll🎸💖

Публикация от VENNA (@boyarskaya.katerina)

Источник: znaj.ua

внучка актера звездные дети колготки наряды поклонники фото Михаил Боярский Instagram
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