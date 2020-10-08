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Сколько пациентов скончалось за сутки на 8 октября 2020 в Новосибирской области. Цифры пугают

13:59 08.10.2020 Фото: pixabay.com
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В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 786 пациентов.

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Под медицинским наблюдением находятся 2 552 жителя региона

По данным оперативного штаба на утро 8 октября в регионе выявлено 13 795 случаев COVID-19 (+92 за минувшие сутки), в том числе у 841 ребенка. 12 352 пациента выписаны с выздоровлением (+58 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 51 год и женщины в возрасте 58 лет, 74 года, 80 лет и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 481 человек.

В отделениях реанимации находится 86 человек. На ИВЛ – 16 пациентов.

Госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 229.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 786 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 564 322 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 552 жителя региона, 46 175 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 513 обращений, госпитализированы 30 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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