08.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Очень много домашки: Нагрузка в российских школах поразила журналистку из Швеции

16:32 08.10.2020 Фото: pixabay.com
0

"Русским детям задают очень много домашних заданий. Предполагается, что они будут их делать с помощью родителей. Одна моя московская подруга рассказывала, что некоторые бабушки в их районе даже подрабатывают выполнением школьных домашних заданий", - заявила Лаурен.

% name% title
Шведская журналистка пожаловалась на нагрузки в российских школах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter пожаловалась на слишком большие, по ее мнению, нагрузки на российских школьников.
"Русским детям задают очень много домашних заданий. Предполагается, что они будут их делать с помощью родителей. Одна моя московская подруга рассказывала, что некоторые бабушки в их районе даже подрабатывают выполнением школьных домашних заданий", - заявила Лаурен.

Кроме того, по информации автора статьи, осенью школьникам часто задают задание сделать "фигурки из шишек или еще каких-то природных материалов". "Бабушки моментально производят целые наборы этих шишечных животных и по дешевке продают их измотанным родителям", - пишет журналистка.

По ее мнению, российские школы взваливают на семьи "огромную ношу", что "приводит к необходимости всеобъемлющего контроля".
Как утверждает Лаурен, если в Швеции учеба считается "веселым и добровольным процессом", то в России "с самого начала стремятся добиться полного контроля и свести на нет малейший риск, что ребенок совершит ошибку". В результате дети, по ее словам, боятся совершить ошибку, хотя это "основополагающий элемент обучения".
Ранее Лаурен в аналогичной статье удивилась тому, что в России детей водят в театр. В другом материале она жаловалась на то, что после переезда в Петербург страдает от комаров, а в третьем критиковала россиян за слишком рачительное, по ее мнению, отношение к отоплению жилья.

нагрузка учебная программа учебный год школа Анна-Лена Лаурен
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А как вы оцениваете нагрузку в школе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Я играю на гармошке: новый фильм про Чебурашку увидят дети 21 века. И взрослые тоже
17:20 08-10-2020
Я играю на гармошке: новый фильм про Чебурашку увидят дети 21 века. И взрослые тоже
На жилье ветеранам Великой Отечественной войны потратят 1 млрд рублей в 65 регионах России
17:17 08-10-2020
На жилье ветеранам Великой Отечественной войны потратят 1 млрд рублей в 65 регионах России
В какие дни после 10 октября подстричься, чтобы привлечь удачу и любовь
17:15 08-10-2020
В какие дни после 10 октября подстричься, чтобы привлечь удачу и любовь
БердскЗавалило снегом Бердск 8 октября 2020. Смотрите видео
17:15 08-10-2020
Завалило снегом Бердск 8 октября 2020. Смотрите видео
БердскКуда жаловаться при задержке детских пособий? Какие выплаты положены семьям с детьми в Бердске, разъясняем
17:15 08-10-2020
Куда жаловаться при задержке детских пособий? Какие выплаты положены семьям с детьми в Бердске, разъясняем
"Тупая русофобская пропаганда": оценил Нарышкин отравление Навального якобы российскими спецслужбами
17:11 08-10-2020
БердскРаздал деньги семьям с детьми Мишустин. Кто получит, узнайте первыми
17:09 08-10-2020
Раздал деньги семьям с детьми Мишустин. Кто получит, узнайте первыми
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 27
17:07 08-10-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Ушел на карантин после контакта с COVID-больным Патриарх Кирилл
17:06 08-10-2020
Ушел на карантин после контакта с COVID-больным Патриарх Кирилл
Запретят концерты в кафе, барах и ресторанах из-за COVID-19. Стало известно когда
17:00 08-10-2020
Запретят концерты в кафе, барах и ресторанах из-за COVID-19. Стало известно когда