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Облил растворителем и поджег годовалого малыша с матерью 33-летний житель Тогучина

13:30 08.10.2020 Фото: pixabay
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Во время застолья между сожителями на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений возник конфликт.

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Злоумышленник вылил на них растворитель и поджог их при помощи зажигалки.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 33-летнего жителя города Тогучин, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

По данным следствия, 3 июля 2020 года в вечернее время обвиняемый у себя дома распивал спиртное в компании своей сожительницы. В доме также находился годовалый сын женщины. Во время застолья между сожителями на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений возник конфликт.

Не желая продолжать ссору, поскольку обвиняемый стал вести себя агрессивно, женщина взяла на руки ребенка и выбежала из дома на улицу. Разъярённый мужчина взял бутылку с растворителем, которая стояла на веранде, и побежал вслед за сожительницей. Догнав женщину, на руках которой находился малолетний ребенок, злоумышленник вылил на них растворитель и поджог их при помощи зажигалки.

В этот момент находящиеся на соседнем участке в ограде дома соседи услышали крики о помощи, подбежали к потерпевшим и потушили открытое пламя на их телах и одежде. После чего женщину с ребенком госпитализировали в ГБУЗ НСО «Тогучинская центральная районная больница», где им своевременно была оказана медицинская помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешов

зажигалка поджег растворитель
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