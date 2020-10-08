Какой сегодня праздник 9 октября 2020 года в России и мире. События в истории

Праздники 9 октяря
• Всемирный день яйца (World Egg Day)
• Всемирный день почты (World Post Day)
• День отражений в лужах
• День Специальной пожарной охраны МЧС России
• День прославления святителя Тихона
• День гвоздестояния (Standing on a Bed of Nails Day)
• День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ
• День борьбы с ожирением домашних животных (National Pet Obesity Day) - США
• День риэлтора - Украина
• День посадки деревьев - Намибия
• День кекса «За жизнь» (National Pro-Life Cupcake Day) - США
• День нанотехнологий (National Nanotechnology Day) - США
• День корейского алфавита (Hangul Proclamation Day) - Южная Корея
• День памяти жертв холокоста - Румыния
• День отмены рабства - Сен-Бартелеми
• День военно-морских сил - Туркменистан
• День сэндвича «Подводная лодка» (Submarine Sandwich Day) - США
• День пожарной безопасности (Fire Prevention Day) - США, Канада
• День независимости Гуаякиля - Эквадор
• День корпуса стражей исламской революции - Иран
• День Лейфа Эрикссона (Leif Erikson Day) - США
• День национального достоинства - Перу
• День Валенсийского сообщества - Испания
• Иван Богослов (Шептун покровный)
События в истории
• 9 октября 1872 года в США выпущен первый каталог заказов по почте
• 9 октября 1989 года в СССР состоялся первый телесеанс А. Кашпировского
• 9 октября 1991 года учреждена премия за лучший роман на русском языке - Русский Букер
Источник: kakoysegodnyaprazdnik