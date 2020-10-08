Какой сегодня праздник 9 октября 2020 года в России и мире. События в истории

Какие есть сегодня, 9 октября 2020 года, праздники, отмечаемые в России и разных странах, а также значимые события в истории? Рассказываем.

День посадки деревьев отмечается в Намибии

Праздники 9 октяря

• Всемирный день яйца (World Egg Day)

• Всемирный день почты (World Post Day)



• День любопытных событий (Curious Events Day)• День отражений в лужах• День Специальной пожарной охраны МЧС России• День прославления святителя Тихона• День гвоздестояния (Standing on a Bed of Nails Day)• День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ• День борьбы с ожирением домашних животных (National Pet Obesity Day) - США• День риэлтора - Украина• День заплесневелого сыра (Moldy Cheese Day) - США• День посадки деревьев - Намибия• День кекса «За жизнь» (National Pro-Life Cupcake Day) - США• День нанотехнологий (National Nanotechnology Day) - США• День корейского алфавита (Hangul Proclamation Day) - Южная Корея• День памяти жертв холокоста - Румыния• День отмены рабства - Сен-Бартелеми• День военно-морских сил - Туркменистан• День независимости - Уганда• День сэндвича «Подводная лодка» (Submarine Sandwich Day) - США• День пожарной безопасности (Fire Prevention Day) - США, Канада• День независимости Гуаякиля - Эквадор• День корпуса стражей исламской революции - Иран• День Лейфа Эрикссона (Leif Erikson Day) - США• День национального достоинства - Перу• День Валенсийского сообщества - Испания• Именины у Ефрема, Ивана, Тихона, Владимира, Дмитрия, Николая• Иван Богослов (Шептун покровный)

События в истории

• 9 октября 1872 года в США выпущен первый каталог заказов по почте

• 9 октября 1989 года в СССР состоялся первый телесеанс А. Кашпировского

• 9 октября 1991 года учреждена премия за лучший роман на русском языке - Русский Букер

Источник: kakoysegodnyaprazdnik