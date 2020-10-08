Отправили на карантин 9 «и» класс больной ковидом завуча Светланы Качесовой. Закроют Экономический лицей в Бердске?

Из-за случаев ковида закрывают на карантин классы в школах Бердска



На двухнедельный карантин отправили учеников 9 «и» класса Экономического лицея в Бердске.

- Нас официально закрыли на карантин. Мы сидим дома. Все родители записались на платные ковидные анализы. Одна девочка уже его сделала. Бесплатные анализы нам никто не предлагает. Приезжать к нам никто не собирается. Хотя мы все контактные. Пока у других детей температуры нет. Мы с родителями общаемся. Все пока стабильно, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Кондрашина.

Ирина Викторовна предполагает, что в школу их класс отправится только после осенних каникул.

Напомним, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 6 октября обратилась Ирина Кондрашина, мама ученицы 9 «и» класса. Она забила тревогу: их классный руководитель заболела и у нее подтвердился ковид, такой же диагноз еще у одного учителя. Инфекция подтвердилась и у одного мальчика из класса. С температурой слегли еще три ребенка. А дети продолжают учиться. Хотя родители обзвонили уже все инстанции.

Классный руководитель 9 "и» класса Светлана Качесова, заболевшая коронавирусом, заявила, что ей хочется кричать и рыдать от бессилия и растерянности. Она рассказала, что в регистратуру поликлиники невозможно дозвониться. 29 сентября она обратилась с температурой, одышкой, удушающим кашлем, сдавливающими болями в грудине, ломоте во всем теле, насморком в больницу. В регистратуре отстояла два часа, хотя пришла в 7.30. Кое-как попала на прием, потому что уже стала задыхаться. Врачу сообщила свои жалобы и о том, что контактировала с больным коронавирусом учителем. По словам Светланы Владимировны, ей назначили символическое лечение, не назначили ни рентгенографию, ни общий анализ крови, ни мазок на коронавирус. Ей становилось хуже. Пришлось обратиться к платному пульмонологу, который отправил на обследование и назначил лечение. Педагог сделала платный тест на короновирус. Результат пришел положительный.

Пыталась сообщить о коронавирусе в Роспотребнадзор, но на сайте принимается информация только от лиц, которые откуда-либо прибыли. 5 октября с трудом дозвонилась в регистратуру. Оформила вызов врача. Но никто не пришел.

- По месту работы сообщила о результатах анализов еще 3 октября. Но со стороны Роспотребнадзора и других структур ничего не предпринимается. Когда подтвердился первый случай коронавируса в лицее, по предписанию Роспотребнадзора только один класс (где учитель является классным руководителем) отправили на карантин. А до того, что учитель преподавал в других классах и тесно общался с другими педагогами и администрацией, никому нет дела. Все замалчивается! Я уверена, что только на работе могла заразиться. До каких пор такая «слаженная» работа всех структур, призванных охранять здоровье граждан, будет способствовать распространению смертельной инфекции? - возмущалась Светлана Качесова.

О данной проблеме «Курьер. Среда. Бердск» сообщил и.о. начальника управления образования Михаилу Каркавину. Он ответил, что ему известно только об одном заболевшем в Экономическом лицее и обещал передать информацию в Роспотребнадзор.

В этот же вечер Светлане Качесовой позвонили из Роспотребнадзора и пришел врач из больницы. 9 класс «и» закрыли на карантин.

С температурой 39 градусов слегла и мама Светланы Владимировны. Вечером 7 октября она сообщила об этом «Курьер. Среда. Бердск»:

-Мама моя позвонила. Мы были с ней в контакте очень близко. У нее температура 39. Я пытаюсь до регистратуры дозвониться. Только что дозвонилась. Сообщаю данные. Они с трудом их принимают. Не хотели принимать. Попросила представиться, кто принял вызов. Мне отвечают, что она не будет представляться. Спрашиваю: почему? Потому что не хочет.

И.о. начальника управления образования Михаил Каркавин рассказал 8 октября, что после получения информации о заболевших в Экономическом лицее, позвонил и передал ее в Роспотребнадзор. Вечером 6 октября класс 9 «и» закрыли на карантин. Так как в момент разговора с «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Юрьевич находился за пределами города, он затруднился ответить, были ли закрыты еще какие-то классы в Экономическом лицее. Он отметил, что идет большой поток информации, и чтобы ответить точно на вопрос, нужно иметь перед глазами документы.