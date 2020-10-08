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Мокрый снег, дожди и туманы: Спасатели напоминают о безопасности на дорогах в Новосибирской области

14:39 08.10.2020 Фото: pixabay.com
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Автолюбителям, кто не успел «переобуть» технику в качественную зимнюю резину, необходимо это сделать. Помните также, что ваша безопасность во многом зависит от технического состояния вашего автомобиля.

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Туман снижает дальность обзора на дороге

В Новосибирской области по прогнозам синоптиков в ближайшие дни сохраняется неустойчивая погода с осадками и перепадами температур. Дождь и мокрый снег, минусовые температуры в ночное время будут способствовать образованию гололёда, туманы по области могут ухудшить видимость до 1 км. Сотрудники МЧС России призывают автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

Погодные условия в сибирское межсезонье способны спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта и рост количества дорожно-транспортных происшествий. Особо сложной дорожная обстановка может быть на междугородных трассах.

Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения (скоростной режим, дистанцию, сигналы светофора). Автолюбителям, кто не успел «переобуть» технику в качественную зимнюю резину, необходимо это сделать. Помните также, что ваша безопасность во многом зависит от технического состояния вашего автомобиля.

Пешеходам важно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться. Пожилым людям лучше пользоваться тростью, не занимать руки тяжелыми сумками и не держать руки в карманах. Такое движение поможет контролировать положение тела и избежать падения. На период гололёда подберите нескользящую обувь или используйте специальные противоскользящие приспособления для обуви.

Следите за изменениями погоды и будьте к ним готовы. Всегда прислушивайтесь к прогнозам о неблагоприятных метеоявлениях. При поступлении сообщения в виде SMS с экстренным предупреждением на мобильный телефон нужно его прочесть и принять к сведению. Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните на единый телефон пожарных и спасателей – 101.

Источник: 54.mchs.gov.ru

дорога прогноз погоды туман
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