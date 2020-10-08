В Бердске наступил сезон чистки водоподогревателей на ЦТП

Очередное отключение горячей воды из-за проблем с водоподогревателями произошло, по сообщению КБУ, на ЦТП-5.

— В связи с ремонтом водоподогревателей на центральной тепловой подстанции №5 сегодня, 8 октября, произведено отключение горячей воды у потребителей, проживающих по адресам: улица Лелюха, 26; улица Первомайская, 11; улица Комсомольская, 24, — информируют в пресс-службе предприятия.

Как уточняется, горячей воды в указанных домах центра Бердска не будет до 17 часов 14 октября.

Напомним, как сообщал сайт «Свидетель» несколькими днями ранее, по аналогичной причине, только на другой ЦТП, лишились горячей воды на пять дней жители 24 домов центральной части города, учащиеся музыкальной школы и медучилища.

Локальные отключения не радуют бердчан.

— Не могли, что ли летом, прочистить все водоподгреватели? — задают они риторический вопрос в адрес коммунальщиков и не без сарказма добавляют, что в Бердске наступил сезон чистки водоподогревателей, совпадающий по календарю с наступлением зимы.