Повод поднять цены на дешевый алкоголь нашли в Госдуме

Больше не наливать: готовится запрет на продажу пива в ПЭТ более 0,5 л

Запретить розничную продажу алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более 0,5 л предлагает группа депутатов и сенатор из «Единой России». Как выяснили «Известия», Госдума в октябре на одном из заседаний рассмотрит этот законопроект. Его авторы считают, что продажа дешевых спиртных напитков — в основном пива — в пластике большого объема способствует алкоголизации населения. В профильном комитете по предпринимательству усмотрели в инициативе лоббистскую борьбу против пенного. В других фракциях Госдумы, напротив, законопроект готовы поддержать. Представители бизнеса предупредили, что если закон будет принят, это приведет к серьезному удорожанию продукции.

Только в России и Китае

Поэтапный запрет на производство, оборот (за исключением экспорта) и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной таре объемом более 0,5 л Госдума рассмотрит на одном из заседаний в октябре. Его авторы — 16 депутатов от «Единой России» и сенатор Валерий Рязанский — предлагают прописать новые нормы в федеральном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции».



Как пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, такая инициатива родилась после изучения международного опыта.

— Кроме России и Китая, пиво в пластиковых бутылках емкостью более чем литр нигде не продается. Представители алкогольного бизнеса получают с этого высокую прибыль, но это очень пагубно сказывается на населении. Именно поэтому мы предложили принять этот закон, чтобы выйти на стандарты, которые существуют в других странах мира, — пояснил парламентарий.

Свою инициативу авторы документа обосновывают и посланием Владимира Путина Федеральному собранию в 2018 году, в котором президент указал на необходимость увеличения продолжительности жизни россиян до 80 лет.

«Эта задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения, в первую очередь молодежи и людей детородного возраста», — говорится в пояснительной записке к документу.

Также депутаты приводят статистику Минздрава, согласно которой ежедневно употребляют алкогольные напитки, включая пиво, 33% юношей и 20% девушек. А доля людей, которые регулярно пьют пиво, превышает 70%. Запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 л будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации, подчеркивается в тексте.

В 2017 году в России ограничили объем пластиковой тары для пива 1,5 л. Документ о его снижении до 0,5 л был внесен в парламент еще в 2018 году, однако только сейчас включен в план рассмотрения нижней палаты.

— С 2018 года положение с алкоголизацией населения в России не сильно изменилось, поэтому законопроект надо принимать. Хотя противников, которые лоббируют интересы алкогольного бизнеса, у него сегодня очень много. Им всё равно, что это вредит здоровью и приводит к росту алкоголизма, — подчеркнул депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев.

Он добавил, что к тому же держать алкогольные напитки в пластиковой таре длительное время опасно, так как спирт расщепляет пластмассу, и она растворяется в содержимом.

— Чем меньше мы будем предлагать этих соблазнов населению, тем здоровее будет наше общество. А мы их видим сегодня на каждом шагу, начиная от шкаликов стаканчиков, которые стоят даже на кассовых аппаратах, — заявил «Известиям» сенатор Валерий Рязанский.

Он подчеркнул, что не изменит своей точки зрения, даже если инициативу отклонит профильный комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Его первый зампред Дмитрий Сазонов подтвердил «Известиям», что комитет действительно не будет поддерживать этот законопроект.

— Мы рекомендовали его отклонить, так как не видим, как эта инициатива реально сможет повлиять на снижение потребления алкоголя, я уж не говорю про экономику, которая явно от этого пострадает. Очевидно, что этот законопроект направлен против пива, для которого в основном используется пластиковая тара более 0,5 л. То есть идет борьба одних напитков против других напитков, — пояснил парламентарий.

В других фракциях Госдумы, наоборот, единороссов поддерживают.

— У нас есть данные экспертов, которые говорят, что действительно может произойти снижение потребления алкоголя, поэтому мы, скорее всего, поддержим эту меру, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов отметил, что любая продукция в стекле качественнее и безопаснее, поэтому это правильная инициатива. С другой стороны, по словам депутата, в условиях кризиса нужно принимать взвешенные решения, которые не ударят по бизнесу.

Бизнес не поддержит

В Росалкогольрегулировании в ответ на вопрос «Известий» об отношении к инициативе депутатов рекомендовали обратиться в Минфин, который курирует вопросы этого рынка. В пресс-службе ведомства отметили, что законопроект на рассмотрение в Минфин пока не поступал.

А вот представители бизнеса выступают категорически против. Гендиректор группы компаний «Таркос», которая занимается производством пива и других слабоалкогольных напитков, Дмитрий Тарасевич заявил «Известиям», что в случае принятия законопроекта это приведет к серьезному удорожанию продукции.

— Стоимость тары из стекла значительно больше. В нашей стране очень сильно развит ПЭТ даже не потому, что это дешевая пластиковая тара, а потому что это дешевая логистика, а в нашей стране продукция перевозится на очень большие расстояния, — пояснил он.

По словам Дмитрия Тарасевича, бутылка из стекла весит 300–400 г, плюс в ней еще налито 0,5 л, которые добавляют практически 80% к весу. Если говорить о пластике, то он весит 30–40 г, а стоит в разы меньше.

— Соответственно, от этого зависит загрузка транспорта и логистические издержки, которые по законам рынка лягут на потребителей, — пояснил бизнесмен, также указав на дефицит в России стекла из-за закрытия целого ряда заводов.

Не станет выходом из этой ситуации и переход на большие алюминиевые банки. По словам Тарасевича, опыт «Балтики», которая их использовала, оказался не очень удачным и массового распространения объем более 0,5 л не получил. Да производство банок всё равно дороже, чем пластика.

Аналогичного мнения придерживается исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов. По его словам, он с законопроектом не знаком, но вряд ли его примут, так как это будет иметь серьезные последствия для рынка.

Источник: Известия