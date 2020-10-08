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«Догоняшки» двух грузовиков на Бердском шоссе обошлись без пострадавших

13:57 08.10.2020
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Авария случилась сегодня, 8 октября, рано утром недалеко от кафе «Гарик». Её последствия несколько часов затрудняли проезд другим авто в обе стороны федеральной трассы.

По предварительным данным, полученным сайтом «Свидетель» от очевидцев из числа подписчиков группы «АвтоБердск» ВКонтакте, оба грузовика — американский тягач Freightliner и небольшой фургон японского производства — двигались по трассе Р-256 в попутном направлении, в сторону Бердска.

— В паре сотен метров от кафе «Гарик» водитель «американца», шедший вслед на «японцем», не выдержал дистанции и врезался в заднюю часть фургона, — сообщили они.

О той же схеме произошедшего свидетельствует видео, снятое очевидцами.

Фургон в результате столкновения вынесло на обочину, где он завалился на бок, рассыпав из будки перевозимый им груз. Freightliner после удара ушёл на разделительную полосу, где и стоял с разбитым передком в течение нескольких часов, затрудняя проезд в обе стороны федеральной трассы.

Как уточнили очевидцы, инцидент с грузовиками произошёл в районе пяти часов утра. Не исключено, что в столь ранний час федеральная дорога была покрыта ледяной коркой, как предупреждали накануне синоптики.

К счастью, сообщений о пострадавших в ДТП в редакцию «Свидетеля» не поступало и, как следует из видео с места происшествия, с его причинами разбирались сотрудники госавтоинспекции.

Источник: svidetel24.info

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