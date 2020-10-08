Запретят концерты в кафе, барах и ресторанах из-за COVID-19. Стало известно когда

В настоящий момент показатели заболеваемости растут и скопление большого количества народа в тесных помещениях, может вызывать всплески заражения.

В Госдуме предложили запретить концерты в барах и кафе до конца года

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить проведение концертов в ресторанах, кафе и барах до конца года на фоне обострения ситуации с COVID-19.

В своём обращении депутат отметил, что после снятия весенних ограничений, связанных с пандемией, часть заведений вернулись к практике приглашения музыкальных исполнителей и проведения концертов.

«В итоге в небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок, где одна часть питается, а другая исполняет песни, — создаются условия, лишь способствующие распространению инфекции. На фоне осеннего роста ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19 в России и в целях минимизации дальнейшего распространения вируса прошу Вас рассмотреть целесообразность введения запрета на организацию живых музыкальных концертов до конца 2020 года в помещениях, предназначенных для оказания услуг общепита», — написано в тексте обращения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе с каждым днём становится сложнее и драматичнее.

С 5 октября он обязал перевести 30% сотрудников на удалёнку.

Также были продлены рекомендации по соблюдению домашнего режима людьми старше 65 лет и лицами с хроническими заболеваниями.