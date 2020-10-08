08.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Запретят концерты в кафе, барах и ресторанах из-за COVID-19. Стало известно когда

17:00 08.10.2020
0

В настоящий момент показатели заболеваемости растут и скопление большого количества народа в тесных помещениях, может вызывать всплески заражения.

% name% title
В Госдуме предложили запретить концерты в барах и кафе до конца года

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить проведение концертов в ресторанах, кафе и барах до конца года на фоне обострения ситуации с COVID-19.
В своём обращении депутат отметил, что после снятия весенних ограничений, связанных с пандемией, часть заведений вернулись к практике приглашения музыкальных исполнителей и проведения концертов.

«В итоге в небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок, где одна часть питается, а другая исполняет песни, — создаются условия, лишь способствующие распространению инфекции. На фоне осеннего роста ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19 в России и в целях минимизации дальнейшего распространения вируса прошу Вас рассмотреть целесообразность введения запрета на организацию живых музыкальных концертов до конца 2020 года в помещениях, предназначенных для оказания услуг общепита», — написано в тексте обращения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе с каждым днём становится сложнее и драматичнее.

С 5 октября он обязал перевести 30% сотрудников на удалёнку.

Также были продлены рекомендации по соблюдению домашнего режима людьми старше 65 лет и лицами с хроническими заболеваниями.

COVID-19 карантин концерт коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Планировали сходить на концерт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Я играю на гармошке: новый фильм про Чебурашку увидят дети 21 века. И взрослые тоже
17:20 08-10-2020
Я играю на гармошке: новый фильм про Чебурашку увидят дети 21 века. И взрослые тоже
На жилье ветеранам Великой Отечественной войны потратят 1 млрд рублей в 65 регионах России
17:17 08-10-2020
На жилье ветеранам Великой Отечественной войны потратят 1 млрд рублей в 65 регионах России
В какие дни после 10 октября подстричься, чтобы привлечь удачу и любовь
17:15 08-10-2020
В какие дни после 10 октября подстричься, чтобы привлечь удачу и любовь
БердскЗавалило снегом Бердск 8 октября 2020. Смотрите видео
17:15 08-10-2020
Завалило снегом Бердск 8 октября 2020. Смотрите видео
БердскКуда жаловаться при задержке детских пособий? Какие выплаты положены семьям с детьми в Бердске, разъясняем
17:15 08-10-2020
Куда жаловаться при задержке детских пособий? Какие выплаты положены семьям с детьми в Бердске, разъясняем
"Тупая русофобская пропаганда": оценил Нарышкин отравление Навального якобы российскими спецслужбами
17:11 08-10-2020
БердскРаздал деньги семьям с детьми Мишустин. Кто получит, узнайте первыми
17:09 08-10-2020
Раздал деньги семьям с детьми Мишустин. Кто получит, узнайте первыми
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 27
17:07 08-10-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Ушел на карантин после контакта с COVID-больным Патриарх Кирилл
17:06 08-10-2020
Ушел на карантин после контакта с COVID-больным Патриарх Кирилл
Запретят концерты в кафе, барах и ресторанах из-за COVID-19. Стало известно когда
17:00 08-10-2020
Запретят концерты в кафе, барах и ресторанах из-за COVID-19. Стало известно когда