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Фото-факт: Осиротели остановки в снежную осень 2020 в Бердске. Павильон на остановке "Библиотека" не вернулся

16:30 08.10.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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На остановках "Березовая", "Пионерская" и "Библиотека" были установлены торговые павильоны с остановками. У собственников истек сок договора аренды. Поэтому они были демонтированы.

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Нет остановок части Бердска в октябре 2020

Не вернули исчезнувший павильон на остановке "Библиотека" в Бердске. "Курьер. Среда. Бердск" стал свидетелем, как жителям приходится под снегом и дождем ожидать транспорт. Напомним, остановки обещали оборудовать в десятых числах октября. Начальник отдела транспорта Бердска Надежда Нятина рассказала об этом 2 октября. На остановках "Березовая", "Пионерская" и "Библиотека" были установлены торговые павильоны с остановками. У собственников истек сок договора аренды. Поэтому павильоны были демонтированы.

- На остановке "Пионерская" павильон уже установлен. На остановках "Березовая" и "Библиотека" в течение недели должны быть установлены павильоны и киоски, - говорила Нятина.

Но на 8 октября остановок все также нет, осиротели.

Бердчане на "Библиотеке" просили передать свое возмущение и негодование.

Автор видео Алена Романцова

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От редакции

Не хватает павильонов?

Аноним, 08 октября 2020 17:15
Так же нет и не было павильона на остановке Медколледж

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