Запретил высаживать из автобусов и маршруток детей-безбилетников Кабмин

Причём как в городском — так и на пригородных и даже междугородних маршрутах.

Детей-безбилетников не будут высаживать из автобусов и троллейбусов

В России предлагают запретить принудительную высадку из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, если они едут без билета и сопровождения взрослых. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Правительственный законопроект предполагает внесение изменений в Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта. В частности, авторы документа предлагают не распространять требование покинуть транспорт за неоплаченный проезд на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.

При этом отмечается, что указанная норма не будет действовать в случае, если вместе с детьми будет ехать совершеннолетний сопровождающий. В этом случае при отказе от оплаты проезда им придётся вместе выйти на ближайшей остановке.



Кроме того, законопроект в целом изменит порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Если сегодня он осуществляется в соответствии с федеральными правилами перевозок пассажиров, то в кабмине предлагают разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда в транспорте. Причём как в городском — так и на пригородных и даже междугородних маршрутах.

Источник: pnp.ru