Копаем дно: Речной грунт разрешили продавать с 8 октября 2020 года

Определен порядок использования донного грунта, извлеченного при создании и содержании внутренних водных путей РФ, а также при строительстве, реконструкции, эксплуатации инфраструктуры внутренних водных путей и гидротехнических сооружений.

Речной грунт разрешили продавать

Не востребованный донный грунт, извлеченный при создании или содержании внутренних водных путей России, может использоваться заказчиком работ для собственных нужд или быть продан. Такое решение утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2020 года № 1542, вступающим в силу 8 октября.

Определен порядок использования донного грунта, извлеченного при создании и содержании внутренних водных путей РФ, а также при строительстве, реконструкции, эксплуатации инфраструктуры внутренних водных путей и гидротехнических сооружений.

Грунт используется администрацией соответствующего бассейна внутренних водных путей или заказчиком вышеуказанных работ.



Если извлеченные материалы не требуются для создания и содержания внутренних водных путей, а также для строительства, реконструкции или эксплуатации их инфраструктуры, они могут быть использованы администрацией или заказчиком для собственных нужд или проданы.

Источник: pnp.ru