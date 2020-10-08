Какие выплаты продлят до 15 ноября 2020 года для россиян, сообщили в Минтруде

Младший медперсонал получит по 15 тысяч рублей за смену или 25 тысяч рублей, если во время смены они оказывали помощь больным коронавирусной инфекцией, а технический персонал - по 10 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

Выплаты для соцработников интернатов в пандемию продлят до 15 ноября

Сумма выплат увеличится почти на 3 млрд рублей, говорится в проекте распоряжения правительства, разработанном Министерством труда.

Период выплат за особые условия труда в период пандемии коронавируса для работников социальных учреждений, в частности интернатов для пожилых и инвалидов, будет продлен до 15 ноября 2020 года. Сумма выплат при этом увеличится почти на 3 млрд рублей, говорится в проекте распоряжения правительства, разработанном Министерством труда и социальной защиты РФ (есть в распоряжении ТАСС).

"Вносятся изменения в правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающим соцуслуги гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска заражения, в части продления периода выплат до 15 ноября", - говорится в документе.

Также в проекте распоряжения уточняется, что в этой связи потребуется выделение в 2020 году Минтруду России из резервного фонда правительства около 2,85 млрд рублей. Ранее период выплат продлили до 15 октября, для этого из резервного фонда правительства планировалось выделить почти 1,9 млрд рублей. Как подчеркивали в Минтруда, в отдельных субъектах РФ отмечается нехватка средств для осуществления выплат стимулирующего характера, по состоянию на 30 августа было произведено более 328 тысяч выплат работникам соцучреждений.

Ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание в организации на протяжении смены. Врачи в соцучреждениях дополнительно получат по 40 тысяч рублей за каждую смену, а если во время смены они оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата будет составлять 60 тысяч рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получат по 25 тысяч рублей за смену. Если во время смены эти сотрудники помогали гражданам с коронавирусом, то доплата будет увеличена до 35 тысяч рублей.

Младший медперсонал также получит по 15 тысяч рублей за смену или 25 тысяч рублей, если во время смены они оказывали помощь больным коронавирусной инфекцией, а технический персонал - по 10 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

Дополнительные выплаты распространяются на те учреждения, которые перешли в режим карантина, то есть на те интернаты для пожилых граждан и инвалидов, где работники оставались как минимум по 14 дней, чтобы минимизировать риск заражения проживающих там граждан.

ТАСС