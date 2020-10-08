Куда жаловаться при задержке детских пособий? Какие выплаты положены семьям с детьми в Бердске, разъясняем

Если работодатель не перечисляет страховые взносы за своих работников, ему может грозить уголовное дело. Поэтому следует обращаться в ответственные за выплаты ведомства.

Родителям Бердска положены несколько видов выплат на детей

Если детские пособия не приходят вовремя, необходимо обратиться в ведомства, которые их выплачивают — территориальные органы Фонда социального страхования или минтруда. Министерство труда и соцразвития РФ определило порядок и сроки выплат.

Родители имеют право на следующие пособия:

единовременную выплату при рождении ребенка;



ежемесячно – деньги по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет;на ребёнка военнослужащего, находящегося в войсках по призыву;по уходу за ребёнком от 1,5 до 3 лет.

Кроме того, существуют региональные выплаты. В Новосибирской области это:

- ежемесячное пособие на ребенка в размере 344,91 руб. (517,34 руб. в повышенном размере);

- ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума

для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных

семей в размере 11 698,0 руб.;



- областной семейный капитал при рождении третьего, последующегоребенка в размере 108 160,0 руб.;- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми,выплачиваемой родителям (законным представителям) детей,посещающих образовательные организации, регулирующиеобразовательную программу дошкольного образования в размере 20%от платы на первого ребенка, 50% - на второго, 70% - на третьегои последующих детей;- единовременное дополнительное пособие при рождении ребенкав молодой семье в размере 6 000,0 руб. на первого ребенка,12 000,0 руб. - на второго; 18 000,0 руб. на третьего и последующих детей.

Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставляются семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Новосибирской области (11 738,00 руб.). Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составляет 6 018,5 руб.

Условия предоставления:

Осуществление ежемесячной выплаты предусмотрено со дня достижения ребенком возраста 3 лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста восьми лет. Ежемесячная выплата назначается на срок 12 месяцев со дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году – за прошедший период начиная со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.

За назначением ежемесячной выплаты рекомендуется преимущественно обращаться с



использованием «Единого портала государственных услуг и функций» (www.gosuslugi.ru), также есть возможность подать заявление лично через центры социальной поддержки населения, либо МФЦ.

Куда жаловаться

При задержке «детских» выплат от работодателя, стоит пожаловаться на него в территориальный орган Фонда социального страхования РФ по месту регистрации работодателя в качестве страхователя. Второй путь – обратиться в региональную трудовую инспекцию или сразу в суд. В зависимости от обстоятельств невыплаты пособия на детей, работодателя ждет минимум штраф, максимум – уголовное дело.

В Бердске расположен филиал ФСС №11, директор Ягелло Елена Юрьевна, адрес: ул. Ленина, 33, тел. (38341) 2-28-95, электронная почта: D_fil_11@ro54.fss.ru. А также по адресу: Бердск, ул. Пушкина, 38, тел. (38341) 2-10-12.

Телефон горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-00-82.

Телефон горячей линии отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области

8(383)229-19-49.