11 493 заболели COVID-19 в 85 регионах за сутки на 8 октября в России

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 8 октября
За последние сутки в России выявлено 11 493 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 954 (25,7%).
Нарастающим итогом выявлено 1 260 112 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1.Чеченская Республика 0,2%
2. Ненецкий автономный округ 0,3%
3. Республика Тыва, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7054 человека:
Москва – 1341
Ростовская область – 249
Московская область – 235
Волгоградская область – 233
Воронежская область – 190
Пензенская область – 161
Оренбургская область – 158
Саратовская область – 149
Ставропольский край – 145
Самарская область – 145
Мурманская область – 144
Свердловская область – 129
Иркутская область – 122
Нижегородская область – 120
Ярославская область – 113
Белгородская область – 112
Сахалинская область – 107
Удмуртская Республика – 106
Ханты-Мансийский автономный округ – 94
Республика Бурятия – 94
Ивановская область – 91
Республика Дагестан – 90
Ульяновская область – 87
Республика Алтай – 87
Красноярский край – 87
Томская область – 77
Алтайский край – 76
Омская область – 74
Калужская область – 68
Вологодская область – 63
Республика Калмыкия – 62
Челябинская область – 59
Новосибирская область – 58
Хабаровский край – 54
Пермский край – 52
Республика Саха (Якутия) – 52
Архангельская область – 47
Забайкальский край – 47
Тульская область – 45
Приморский край – 42
Республика Мордовия – 41
Орловская область – 40
Республика Хакасия – 40
Амурская область – 40
Республика Карелия – 39
Краснодарский край – 38
Тамбовская область – 35
Кировская область – 35
Магаданская область – 33
Тюменская область – 32
Севастополь – 31
Республика Чувашия – 31
Костромская область – 30
Липецкая область – 29
Республика Адыгея – 28
Астраханская область – 27
Республика Ингушетия – 27
Псковская область – 26
Ямало-Ненецкий автономный округ – 25
Республика Татарстан – 23
Тверская область – 22
Владимирская область – 21
Кабардино-Балкарская Республика – 21
Курская область – 20
Карачаево-Черкесская Республика – 20
Республика Марий Эл – 17
Республика Тыва – 17
Смоленская область – 9
Чеченская Республика – 8
Камчатский край – 8
Калининградская область – 5
Республика Башкортостан – 5
Ненецкий автономный округ – 4
За весь период выписано по выздоровлению 1 002 329 человек.
За сутки подтвержден 191 летальный случай с коронавирусом:
Москва – 55
Санкт-Петербург – 25
Московская область – 6
Свердловская область – 6
Республика Крым – 5
Алтайский край – 5
Новосибирская область – 5
Краснодарский край – 4
Пермский край – 4
Нижегородская область – 4
Омская область – 4
Владимирская область – 3
Тверская область – 3
Республика Коми – 3
Ставропольский край – 3
Республика Марий Эл – 3
Красноярский край – 3
Кемеровская область – 3
Амурская область – 3
Смоленская область – 2
Калининградская область – 2
Волгоградская область – 2
Севастополь – 2
Саратовская область – 2
Курганская область – 2
Ханты-Мансийский автономный округ – 2
Томская область – 2
Республика Саха (Якутия) – 2
Липецкая область – 1
Орловская область – 1
Рязанская область – 1
Тульская область – 1
Ярославская область – 1
Республика Ингушетия – 1
Кабардино-Балкарская Республика – 1
Республика Мордовия – 1
Кировская область – 1
Самарская область – 1
Ямало-Ненецкий автономный округ – 1
Республика Тыва – 1
Иркутская область – 1
Магаданская область – 1
За весь период от коронавируса умерло 22 056 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 49,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 439 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 246 тыс. 111 человек.