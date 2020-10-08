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11 493 заболели COVID-19 в 85 регионах за сутки на 8 октября в России

16:46 08.10.2020 Фото: pixabay.com
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За сутки подтвержден 191 летальный случай с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 22 056 человек.

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Ситуация с COVID-19 остается сложной
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 8 октября

За последние сутки в России выявлено 11 493 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 954 (25,7%).

Нарастающим итогом выявлено 1 260 112 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1.Чеченская Республика 0,2%
2. Ненецкий автономный округ 0,3%
3. Республика Тыва, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7054 человека:  

Москва – 1341
Ростовская область – 249
Московская область – 235
Волгоградская область – 233

Санкт-Петербург – 231
Воронежская область – 190
Пензенская область – 161
Оренбургская область – 158
Саратовская область – 149
Ставропольский край – 145
Самарская область – 145
Мурманская область – 144
Республика Коми – 140
Свердловская область – 129
Иркутская область – 122
Нижегородская область – 120
Ярославская область – 113
Белгородская область – 112
Сахалинская область – 107
Удмуртская Республика – 106
Республика Крым – 103
Ханты-Мансийский автономный округ – 94
Республика Бурятия – 94
Ивановская область – 91
Республика Дагестан – 90
Ульяновская область – 87
Республика Алтай – 87
Красноярский край – 87
Кемеровская область – 84
Томская область – 77
Алтайский край – 76
Омская область – 74
Калужская область – 68
Вологодская область – 63
Республика Калмыкия – 62
Челябинская область – 59
Брянская область – 58
Новосибирская область – 58
Хабаровский край – 54
Пермский край – 52
Республика Саха (Якутия) – 52
Архангельская область – 47
Забайкальский край – 47
Тульская область – 45
Новгородская область – 44
Приморский край – 42
Республика Мордовия – 41
Орловская область – 40
Республика Хакасия – 40
Амурская область – 40
Республика Карелия – 39
Краснодарский край –  38
Курганская область – 37
Тамбовская область –  35
Кировская область – 35
Магаданская область  – 33
Тюменская область –  32
Севастополь – 31
Республика Чувашия – 31
Костромская область – 30
Ленинградская область – 30
Липецкая область – 29
Республика Адыгея – 28
Астраханская область – 27
Республика Ингушетия – 27
Псковская область – 26
Ямало-Ненецкий автономный округ – 25
Республика Татарстан – 23
Рязанская область – 22
Тверская область – 22
Владимирская область – 21
Кабардино-Балкарская Республика – 21
Курская область – 20
Карачаево-Черкесская Республика – 20
Республика Марий Эл – 17
Республика Тыва – 17
Республика Северная Осетия – Алания – 13
Смоленская область –  9
Чеченская Республика  – 8
Камчатский край – 8
Калининградская область – 5
Республика Башкортостан – 5
Ненецкий автономный округ – 4

За весь период выписано по выздоровлению 1 002 329 человек.

За сутки подтвержден 191 летальный случай с коронавирусом:

Москва – 55
Санкт-Петербург – 25
Московская область – 6
Свердловская область – 6
Республика Крым – 5
Алтайский край – 5
Новосибирская область – 5

Воронежская область – 4
Краснодарский край – 4
Пермский край – 4
Нижегородская область – 4
Омская область – 4
Владимирская область – 3
Тверская область – 3
Республика Коми – 3
Республика Дагестан – 3
Ставропольский край – 3
Республика Марий Эл – 3
Красноярский край – 3
Кемеровская область – 3
Амурская область – 3
Смоленская область – 2
Калининградская область – 2
Астраханская область – 2
Волгоградская область – 2
Севастополь – 2
Саратовская область – 2
Курганская область – 2
Ханты-Мансийский автономный округ – 2
Томская область – 2
Республика Саха (Якутия) – 2
Приморский край – 2
Липецкая область – 1
Орловская область – 1
Рязанская область – 1
Тульская область – 1
Ярославская область – 1
Республика Ингушетия – 1
Кабардино-Балкарская Республика – 1
Республика Башкортостан – 1
Республика Мордовия – 1
Кировская область – 1
Самарская область – 1
Ямало-Ненецкий автономный округ – 1
Республика Тыва – 1
Иркутская область – 1
Магаданская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 22 056 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 49,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе  439 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 246 тыс. 111 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф
COVID-19 коронавирус пандемия
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