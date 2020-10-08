11 493 заболели COVID-19 в 85 регионах за сутки на 8 октября в России

За последние сутки в России выявлено 11 493 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 954 (25,7%).

Нарастающим итогом выявлено 1 260 112 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1.Чеченская Республика 0,2%

2. Ненецкий автономный округ 0,3%

3. Республика Тыва, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7054 человека:

Москва – 1341

Ростовская область – 249

Московская область – 235

Волгоградская область – 233



Санкт-Петербург – 231Воронежская область – 190Пензенская область – 161Оренбургская область – 158Саратовская область – 149Ставропольский край – 145Самарская область – 145Мурманская область – 144Республика Коми – 140Свердловская область – 129Иркутская область – 122Нижегородская область – 120Ярославская область – 113Белгородская область – 112Сахалинская область – 107Удмуртская Республика – 106Республика Крым – 103Ханты-Мансийский автономный округ – 94Республика Бурятия – 94Ивановская область – 91Республика Дагестан – 90Ульяновская область – 87Республика Алтай – 87Красноярский край – 87Кемеровская область – 84Томская область – 77Алтайский край – 76Омская область – 74Калужская область – 68Вологодская область – 63Республика Калмыкия – 62Челябинская область – 59Брянская область – 58Новосибирская область – 58Хабаровский край – 54Пермский край – 52Республика Саха (Якутия) – 52Архангельская область – 47Забайкальский край – 47Тульская область – 45Новгородская область – 44Приморский край – 42Республика Мордовия – 41Орловская область – 40Республика Хакасия – 40Амурская область – 40Республика Карелия – 39Краснодарский край – 38Курганская область – 37Тамбовская область – 35Кировская область – 35Магаданская область – 33Тюменская область – 32Севастополь – 31Республика Чувашия – 31Костромская область – 30Ленинградская область – 30Липецкая область – 29Республика Адыгея – 28Астраханская область – 27Республика Ингушетия – 27Псковская область – 26Ямало-Ненецкий автономный округ – 25Республика Татарстан – 23Рязанская область – 22Тверская область – 22Владимирская область – 21Кабардино-Балкарская Республика – 21Курская область – 20Карачаево-Черкесская Республика – 20Республика Марий Эл – 17Республика Тыва – 17Республика Северная Осетия – Алания – 13Смоленская область – 9Чеченская Республика – 8Камчатский край – 8Калининградская область – 5Республика Башкортостан – 5Ненецкий автономный округ – 4

За весь период выписано по выздоровлению 1 002 329 человек.

За сутки подтвержден 191 летальный случай с коронавирусом:

Москва – 55

Санкт-Петербург – 25

Московская область – 6

Свердловская область – 6

Республика Крым – 5

Алтайский край – 5

Новосибирская область – 5



Воронежская область – 4Краснодарский край – 4Пермский край – 4Нижегородская область – 4Омская область – 4Владимирская область – 3Тверская область – 3Республика Коми – 3Республика Дагестан – 3Ставропольский край – 3Республика Марий Эл – 3Красноярский край – 3Кемеровская область – 3Амурская область – 3Смоленская область – 2Калининградская область – 2Астраханская область – 2Волгоградская область – 2Севастополь – 2Саратовская область – 2Курганская область – 2Ханты-Мансийский автономный округ – 2Томская область – 2Республика Саха (Якутия) – 2Приморский край – 2Липецкая область – 1Орловская область – 1Рязанская область – 1Тульская область – 1Ярославская область – 1Республика Ингушетия – 1Кабардино-Балкарская Республика – 1Республика Башкортостан – 1Республика Мордовия – 1Кировская область – 1Самарская область – 1Ямало-Ненецкий автономный округ – 1Республика Тыва – 1Иркутская область – 1Магаданская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 22 056 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 49,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 439 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 246 тыс. 111 человек.