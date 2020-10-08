Я дитя войны и меня 5 лет не принимают в организацию "Эхо". Почему возник дефицит мест в Бердске для Людмилы Казанцевой, разбираемся

В ветеранскую организацию бердчанка не может записаться 5 лет. Ей отказывают, аргументируя, что набора нет. В совете ветеранов утверждают, что такого не может быть. Не берут только в одном случае.

Пожилые люди с удовольствием вступают в ветеранские организации, так как им не хватает внимания и общения

Пять лет не может записаться в члены общественной организации «Эхо» для детей войны 82-летняя Людмила Казанцева из Бердска. Ей говорят о том, что нет мест.

-Пять лет не могу попасть в «Эхо». Это организация для детей войны. Там должны быть все дети погибших на фронте отцов. Но там начальница такая: все, мы набрали, сколько нам надо, и больше мы не берем, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 8 октября Людмила Казанцева.

Родом Людмила Казанцева из Черепановского района. Ее отца, Василия Власова, забрали на войну 23 июня 1941 года. Как раз на день рождения Людмилы. В тот день ей исполнилось 3 годика. На фронте он был ездовым 174 Гвардейского конно-артиллеристского минометного полка. Погиб на Украине 19 ноября 1943 года. Похоронен на северной окраине села Ставицкая слобода Радомыжского района Житомирской области.

В 1943 году семья Василия Власова получила уведомление о том, что фронтовик пропал без вести. Лишь спустя долгие годы Людмила Васильевна смогла найти информацию, где погиб и похоронен ее отец. Написала несколько писем на Украину, но ответа так и не получила. Началась на Украине война.

По словам Людмилы Васильевны, она хочет записаться в общественную организацию, так как там все-таки какое-то внимание к детям войны, подарочки к праздникам дают, поздравляют.

-А нам, пожилым, чего еще нужно? Чтобы внимание было. Но не принимают меня в «Эхо». И не только меня. Есть еще одна женщина. В организации говорят, что набрали столько, сколько им надо. А какая разница, надо им. Не по-человечески это. Обидно. Я узнала от одной женщины, что в «Эхе» ее спрашивали, где я жила, где работала. Какая разница? У меня 37 лет стажа, я ветеран труда.

Людмила Васильевна живет в Бердске 20 лет. Переехала поближе к сыну.

Общественная организация «Эхо» находится под эгидой городского совета ветеранов. Как раз сегодня, 8 октября, состоялось перевыборное собрание: прежний руководитель Тамара Заворина по состоянию здоровья сложила свои полномочия. На ее место выбрали Галину Никитину. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила председатель совета ветеранов Раиса Христенко.

Выслушав историю Людмилы Казанцевой, Раиса Христенко была категорична:

-Не может такого быть. Не правда это. Если к нам приходят, мы обязательно все записываем, объясняем. Такого быть не может, чтобы ее отправили. Пусть приходит с документами. Если она состояла в общественной организации Новосибирска, поднимем документы. Если она в совет ветеранов придет, я никуда ее не отправлю. Обязательно все объясню.

Лишь один факт может послужить тому, что ребенка войны не примут в бердскую организацию — отсутствие бердской прописки. Таковы правила.