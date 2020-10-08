Сколько еще людей толкнет в крайнюю нищету пандемия из-за COVID-19

Текущий 2020 год должен был ознаменоваться дальнейшим сокращением крайней бедности. Но пандемия COVID-19 перевернула все с ног на голову.

ВБ: пандемия к концу года увеличит число очень бедных людей на 110-150 млн

Число людей, живущих во всем мире в условиях крайней нищеты, возрастет на 150 млн человек за 2020 и 2021 годы в связи с вызванным пандемией коронавируса экономическим кризисом. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Всемирного банка (ВБ), который посвящен уровню бедности в мире.

"Ожидается, что в 2020 году впервые за более чем 20 лет масштабы крайней нищеты в мире возрастут в связи с тем, что негативное влияние пандемии COVID-19 усугубляет воздействие конфликтов и изменения климата, которые уже замедляют прогресс в деле сокращения масштабов нищеты [по всему миру]", - отмечается в докладе.

"В 2020 году от 88 млн до 115 млн человек могут снова оказаться в условиях крайней нищеты из-за последствий пандемии, а с учетом дополнительного увеличения на 23-35 млн человек в 2021 году общий показатель [за два года] может составить от 110 млн человек до 150 млн человек", - считают авторы работы.

По данным ВБ, в 2020 году крайняя нищета, при которой люди живут менее чем на $1,90 в день, вероятно, затронет от 9,1% до 9,4% населения мира. Если бы не пандемия, то, как ожидалось, уровень крайней нищеты снизился бы до 7,9% в нынешнем году. Сейчас же он постепенно возвращается к показателю 2017 года в 9,2%.

В докладе подчеркивается, что в условия крайней нищеты попадут в том числе и те, кто имел средний уровень дохода до пандемии. Так, специалисты считают, что около 82% от тех, кто окажется за чертой бедности, будут жителями страны со средним уровнем дохода. Кроме того, подчеркивают авторы работы, все больше городских жителей попадают в условия крайней нищеты, которая традиционно затрагивала жителей сельских районов.

Недостижимая цель

"Пандемия и глобальная рецессия могут привести к тому, что более 1,4% населения мира окажется в крайней нищете, - отметил президент ВБ Дэвид Мэлпас. - Для того, чтобы обратить вспять этот серьезный спад в экономическом развитии и деле сокращения уровня бедности, странам необходимо будет подготовиться к переходу к другой, пост-COVID экономике, позволяя капиталу, рабочей силе и инновациям переходить в новые предприятия и сектора".

Специалисты считают, что в нынешних условиях становится недостижимой поставленная ранее ВБ цель искоренения крайней нищеты в мире к 2030 году "без оперативных, значительных и серьезных политических мер". Через 10 лет, отмечается в докладе, уровень крайне нищеты может составить около 7%. При этом уровень благосостояния стран также падает, свидетельствуют данные ВБ.

Кризис COVID-19 также привел к снижению общего благосостояния, определяемого как рост доходов беднейших 40% населения страны. Согласно оценкам, среднее глобальное общее процветание в 2019-2021 годах не изменится или даже сократится из-за замедления роста средних доходов. Снижение экономической активности, усиленное пандемией, вероятно, особенно сильно ударит по беднейшим слоям населения, и это может привести к еще более низким показателям общего благосостояния в ближайшие годы.

Источник: ТАСС