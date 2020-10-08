Ушел на карантин после контакта с COVID-больным Патриарх Кирилл

Предстоятель Русской Церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме.

Патриарх Кирилл находится на карантине после контакта с заразившимся коронавирусом

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что патриарх чувствует себя хорошо.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о том, что находится на карантине после контакта с заразившимся коронавирусной инфекцией человеком. Об этом сообщается в четверг на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция.

Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения", - говорится в патриаршем послании братии Троице-Сергиевой лавры в день памяти преподобного Сергия Радонежского, текст которого опубликован на сайте.

Патриарх в обращении также поздравил братию монастыря, прихожан и паломников с днем преставления преподобного Сергия, который отмечается РПЦ 8 октября.

Патриарх здоров и чувствует себя хорошо, написал в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Предстоятель Русской Церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме", - написал он.

Источник: ТАСС