"Тупая русофобская пропаганда": оценил Нарышкин отравление Навального якобы российскими спецслужбами

Сергей Нарышкин считает "неоспоримым фактом" отсутствие токсичных веществ в организме Навального во время его нахождения в России до вылета в Германию.

Рядом или где-то близко находились, очевидно, представители правоохранительных и других служб другого или других государств", -заявил Нарышкин

Сергей Нарышкин считает "неоспоримым фактом" отсутствие токсичных веществ в организме Навального во время его нахождения в России до вылета в Германию.

Утверждения Алексея Навального о том, что он был отравлен спецслужбами РФ является "тупой русофобской пропагандой". Об этом в четверг заявил ТАСС глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Вряд ли кто-либо ждал от этого человека чего-либо, хотя бы близко похожего на правду, - сказал Нарышкин, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Навального в интервью журналисту Юрию Дудю. - Поэтому комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла". Ранее Навальный в интервью Дудю заявил, что его якобы могли отравить только сотрудники ФСБ или СВР по указанию президента России Владимира Путина, так как отравляющее вещество "Новичок" является труднодоступным веществом.

Германия не отвечает на запросы РФ о Навальном, а значит, что-то скрывает, считает Нарышкин. "Я констатирую, что Генпрокуратура РФ дважды обратилась к соответствующим органам Германии с вопросами, которые бы пролили свет на эту довольно темную и неприятную историю. Германская сторона молчит. Молчит - значит, что-то скрывает", - сказал он.

"В целом по ситуации могу сказать следующее: врачи омской больницы, которые спасли блогеру Навальному жизнь, провели самые глубокие, самые тонкие исследования состояния его организма. И присутствие каких-либо токсичных веществ, которые могли бы вызвать какую-либо степень отравления, а тем более тяжелейшую степень отравления, не выявлены", - указал Нарышкин.

"Мы можем утверждать то, что на момент, когда блогер Навальный находился на территории РФ, в его организме какие-либо токсичные вещества отсутствовали. Это неоспоримый факт. У российской стороны есть подтверждение в виде образцов биологического материала Навального", - подчеркнул он.

Глава СВР обратил внимание, что с момента, когда Навальный находился уже на борту немецкого авиалайнера, а затем - на территории Германии, его не сопровождали ни сотрудники СВР, ни сотрудники ФСБ. "Рядом или где-то близко находились, очевидно, представители правоохранительных и других служб другого или других государств", - добавил он.

Источник: ТАСС