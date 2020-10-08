Я играю на гармошке: новый фильм про Чебурашку увидят дети 21 века. И взрослые тоже

Режиссер фантастического блокбастера "Последний богатырь" Дмитрий Дьяченко снимет полнометражную семейную комедию под рабочим названием "Чебурашка", в которой появится легендарный персонаж мультфильмов. Запуск проекта запланирован на 2021 год.

Съемки полнометражного фильма про Чебурашку начнутся в 2021 году

Режиссер фантастического блокбастера "Последний богатырь" Дмитрий Дьяченко снимет полнометражную семейную комедию под рабочим названием "Чебурашка", в которой появится легендарный персонаж мультфильмов. Запуск проекта запланирован на 2021 год, сообщает в среду пресс-служба "Союзмультфильма".

"По жанру картина будет семейной комедией: сюжет новой истории о Чебурашке сейчас находится в разработке. Сценарий создают авторы трилогии "Последний богатырь" во главе с Виталием Шляппо. Режиссером картины выступит Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). Как ожидается, съемки фильма начнутся в 2021 году", - рассказали в пресс-службе.

Над фильмом работают "Союзмультфильм", студия Yellow, Black and White совместно с телеканалом "Россия 1" и телеканалом СТС. Чебурашку для полнометражного фильма создадут с применением современных компьютерных технологий и интегрируют в картину методом совмещения Full CG.

"Год назад "Союзмультфильм" получил права на литературную основу истории Чебурашки от семьи Эдуарда Николаевича Успенского и тем самым взял на себя обязательства ответственно и бережно следить за его "творческим путем", не допуская спекуляций. Проект с Yellow, Black and White в этом смысле представляет очень точное и гармоничное развитие образа героя в современном мире", - сказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, которую процитировали в студии.

По словам руководителя авторской группы, генпродюсера Yellow, Black and White Виталия Шляппо, картина не будет буквальной экранизацией старой истории, но Чебурашку сделают "живым и теплым, озорным ушастым зверьком". Гендиректор СТС Вячеслав Муругов добавил, что фильм выйдет на экраны в 2022 году.

Чебурашку как литературного персонажа придумал детский писатель Эдуард Успенский. Внешний облик героя создал мультипликатор Леонид Шварцман, который в августе отметил столетие. Чебурашка, Крокодил Гена и другие герои золотой коллекции "Союзмультфильма" в 2019 году отметили 50 лет с момента появления на экранах. Днем рождения Чебурашки традиционно считается 20 августа. Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.

Источник: ТАСС