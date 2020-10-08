Раздал деньги семьям с детьми Мишустин. Кто получит, узнайте первыми

Мишустин раздал деньги семьям с детьми

Сегодня, 8 октября, состоялось заседание правительства. Принято решение о дополнительном направлении свыше 1 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок или последующие дети, и почти 9 млрд рублей – на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет.