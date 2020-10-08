Сегодня, 8 октября, состоялось заседание правительства. Принято решение о дополнительном направлении свыше 1 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок или последующие дети, и почти 9 млрд рублей – на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет.
Раздал деньги семьям с детьми Мишустин. Кто получит, узнайте первыми
17:09 08.10.2020
8 октября состоялось очередное заседание правительства.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Вы получаете пособия?
Я играю на гармошке: новый фильм про Чебурашку увидят дети 21 века. И взрослые тоже
17:20 08-10-2020
На жилье ветеранам Великой Отечественной войны потратят 1 млрд рублей в 65 регионах России
17:17 08-10-2020
БердскЗавалило снегом Бердск 8 октября 2020. Смотрите видео
17:15 08-10-2020
БердскКуда жаловаться при задержке детских пособий? Какие выплаты положены семьям с детьми в Бердске, разъясняем
17:15 08-10-2020
"Тупая русофобская пропаганда": оценил Нарышкин отравление Навального якобы российскими спецслужбами
17:11 08-10-2020
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 27
17:07 08-10-2020
Ушел на карантин после контакта с COVID-больным Патриарх Кирилл
17:06 08-10-2020