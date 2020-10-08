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Все больше детей начали заболевать COVID-19. Прогноз эксперта неутешительный

17:42 08.10.2020 Фото: pixabay.com
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Рекомендуется избегать посещения с ребенком общественных мест или больших скоплений людей, носить маски, следить, чтобы дети не трогали предметы вокруг и чаще мыли руки, пользовались санитайзерами, но без фанатизма.

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COVID-19 стали чаще выявлять у детей

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Андрея Фисенко, случаи выявления новой коронавирусной инфекции у несовершеннолетних участились в последние две недели.

"К нам обращаются родители с маленькими пациентами, у которых очень похожие симптомы. Как правило, это - потеря обоняния, температура и кашель", - рассказал он.

При этом Фисенко отметил, что дети также могут не болеть COVID-19, но переносить вирус. В редких случаях наблюдаются тяжелые формы протекания заболевания у детей с серьёзными хроническими патологиями.

В связи с этим врач посоветовал избегать посещения с ребёнком общественных мест, а в местах массового скопления людей, подчеркнул он, нужно носить маски, следить, чтобы дети не трогали все подряд и не тянули после этого руки в рот. После улицы необходимо чаще мыть руки, пользоваться санитайзерами, но без фанатизма.

"И ещё один важный момент - постарайтесь ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет. Это может быть опасно для пожилых", - подытожил Фисенко.

Источник: РГ

COVID-19 коронавирус пандемия
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