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На жилье ветеранам Великой Отечественной войны потратят 1 млрд рублей в 65 регионах России

17:17 08.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Это позволит обеспечить жильём 607 ветеранов, которые стоят на учёте по улучшению жилищных условий.

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Ветеранов с каждым годом становится меньше в России

Сегодня, 8 октября, состоялось очередное заседание правительства России. На нем обсудили важные вопросы для россиян. Так, это жильё для ветеранов Великой Отечественной войны. На эти цели выделяем более 1 млрд рублей 65 регионам. Это позволит обеспечить жильём 607 ветеранов, которые стоят на учёте по улучшению жилищных условий.

ветераны война. жилье
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