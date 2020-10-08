На жилье ветеранам Великой Отечественной войны потратят 1 млрд рублей в 65 регионах России

Это позволит обеспечить жильём 607 ветеранов, которые стоят на учёте по улучшению жилищных условий.

Ветеранов с каждым годом становится меньше в России

Сегодня, 8 октября, состоялось очередное заседание правительства России. На нем обсудили важные вопросы для россиян. Так, это жильё для ветеранов Великой Отечественной войны. На эти цели выделяем более 1 млрд рублей 65 регионам. Это позволит обеспечить жильём 607 ветеранов, которые стоят на учёте по улучшению жилищных условий.