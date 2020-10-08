День Иоанна Богослова 9 октября: Что можно и что нельзя делать в день любимого ученика Иисуса

9 октября опасались есть лук и чеснок, чтобы на теле не появились чирьи и другие воспаления.

Иоанн Богослов родился в I веке в Израиле

Согласно церковному преданию, апостол пошел на Голгофу за Иисусом Христом, поэтому к святому обращались за покровительством в дальней дороге

9 октября (26 сентября по старому стилю) православная церковь чествует преставление святого апостола от двенадцати Иоанна Богослова.

Иоанн Богослов родился в I веке в Израиле. Сы­н Зе­ве­дея и Са­ло­мии, дочери святого Иосифа Обручника (старец, которого в восьмидесятилетнем возрасте избрали хранителем девства Богоматери, давшей обет безбрачия), при­хо­дил­ся Гос­по­ду Иису­су Хри­сту пле­мян­ни­ком.

Вместе со старшим братом апостолом Иаковом он был призван Христом в число учеников на Генисаретском озере. Он был самым молодым из всех апостолов, и Иисус более всех учеников любил именно Иоанна.

Иоанн Богослов неотступно следовал за Учителем по его Крестному пути. Ему посчастливилось быть сви­де­те­лем яв­ле­ния Бо­же­ствен­ной Си­лы Гос­по­да, ко­то­рую Он от­кры­вал лишь немно­гим из­бран­ным. Так, вме­сте с Пет­ром и Иа­ко­вом он при­сут­ство­вал при вос­кре­ше­нии до­че­ри Иа­и­ра, мо­ле­нии Гос­по­да о ча­ше в Геф­си­ман­ском са­ду. Из всех апостолов об одном лишь Иоанне говорится, что он стоял на Голгофе у креста Спасителя, не беспокоясь о собственной безопасности.

Пройдя с Учителем долгий и трудный путь до распятия, после Иоанн Богослов взял на себя заботу о Божией Матери и служил ей до ее успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима. После этого пошел по малоазийским городам нести слово Божие. Проповедь его сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днем.

Во время гонения на христиан, начатого императором Домицианом, святого Иоанна вызвали в Рим как единственного апостола, оставшегося в живых, и приговорили к смертной казни. Ему дали выпить чашу с ядом. Он не подействовал, и тогда апостола попытались сварить в кипящем масле. Но и тут святой остался невредим. В итоге его отправили в ссылку на остров Патмос в Эгейском море.

После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Эфес, где продолжил проповедовать христианство. Между 85 и 95 годами апостол Иоанн писал в Эфесе Евангелие.

Возлюбленный ученик Спасителя прожил долгую жизнь. Последние годы своего земного существования он жил в строгом посте и молитвах. В 95-летнем возрасте апостол сподобился получить от Господа откровение, из которого узнал, что жить ему осталось считанные дни.

Предчувствуя скорую кончину, Иоанн попросил своих учеников приготовить ему могилу в виде креста. Легши в нее, он наказал им засыпать его землей. Плача и прощаясь с учителем, ученики выполнили последнюю волю апостола Иоанна. Так завершилась история Иоанна Богослова на Земле. Событие это ежегодно вспоминают православные верующие 9 октября (по новому стилю).

В старину на Иоанна Богослова крестьяне завершали посев озимых. Также верили, что по осадкам в этот день можно предсказать погоду. Если в этот день выпадет снег, то ровно через 40 дней наступит зима.

На Руси к святому обращались за покровительством в дальней дороге. Считается, что дороги, которые прокладывают люди, особенно те, на которых есть перекрестки, притягивают сверхъестественные силы. Существовало поверье, что если не получить благословение святого, то на перекрестках дорог можно встретить нечисть.

Еще 9 октября опасались есть лук и чеснок, чтобы на теле не появились чирьи и другие воспаления.

Источник: sputniknews.ru