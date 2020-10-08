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Пьяная мать задушила собой 6-месячного ребенка. СК возбудил уголовное дело

18:12 08.10.2020 Фото: СКР
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35-летняя в гостях употребляла алкоголь, а потом легла на кровать, где спал младенец. Он умер от асфиксии в результате перекрытия дыхательных путей. Трагедия произошла в Ижевске.

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В Удмуртии погиб 6-месячный ребенок. Его тело нашли в квартире ночью

В Удмуртии следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 6-месячного ребенка. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, тело малыша нашли в квартире по улице Удмуртская города Ижевска.

— По данным следствия, накануне случившегося 35-летняя мать ребенка пришла в гости к знакомому, проживающему по указанному адресу, где совместно с мужчиной употребила спиртные напитки. После этого она легла на диван рядом с ребенком и уснула. Через некоторое время ребенок скончался. Предварительной причиной его смерти явилась асфиксия в результате перекрытия дыхательных путей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках расследования уголовного дела провели осмотр места происшествия, изъяли бутылки из-под спиртных напитков, допросили свидетелей, назначили экспертизы.

асфиксия задушила Ижевск изъяли бутылки
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