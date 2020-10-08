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Неопознанная ракета взорвалась в Дагестане. Могла прилететь из Карабаха

18:20 08.10.2020 Фото: ФСБ
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Сотрудники силовых структур проведут экспертизу и установят, что это за снаряд.

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Силовики выехали на место взрыва неопознанной ракеты в Дагестане

Взрывотехники ФСБ и МВД выехали на место взрыва неопознанной ракеты в Агульском районе Дагестана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сотрудники силовых структур проведут экспертизу и установят, что это за снаряд.

Собеседник агентства также прокомментировал предположение о том, что упавший снаряд мог прилететь из зоны карабахского конфликта. По его словам, это маловероятно, так как Агульский район находится далеко от зоны военных действий, и воронка от падения ракеты небольшая.

Глава района Закир Каидов сообщил, что на место произошедшего отправились также глава села Чираг и местный участковый. По его словам, они привезут в районный центр найденные обломки и передадут их компетентным органам.

О падении и взрыве неопознанной ракеты в Агульском районе Дагестана сообщалось ранее. По словам местных жителей, от взрывной волны зашатались дома и сработала автомобильная сигнализация. Несколько сельчан отправились к месту взрыва у границы с Дахадаевским районом и обнаружили воронку диаметром 15-20 метров, а также, предположительно, обломки ракеты.

воронка карабах конфликт ракета снаряд
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От редакции

У России есть повод вмешаться в конфликт?

АнтиЯ, 08 октября 2020 18:45
Циркон, не ?

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