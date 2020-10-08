Война в Карабахе закончится 8 октября 2020: Армения и Азербайджан сложат оружие

Фото: Зачем нужно было убивать, если ничего не изменилось?

18:42 08.10.2020 Фото: Зачем нужно было убивать, если ничего не изменилось?

Военные действия между Арменией и Азербайджаном прекратятся сегодня в 18.00

Военные действия между Арменией и Азербайджаном будут приостановлены сегодня, 8 октября, в 18.00. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на источники, близкие к армянскому правительству.

«Стороны уже достигли договоренности при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сообщил источник.

По имеющимся текущим данным, Азербайджан, понеся многочисленные потери в живой силе и технике, тем не менее существенно улучшил свои позиции в зоне безопасности вокруг Нагорного Карабаха. Вместе с тем ожесточенное сопротивление ВС Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха, также понесших существенные потери, не позволило войскам Азербайджана вернуть контроль над территорией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.