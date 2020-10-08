Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк

Главной темой ее стихов стали детство, семейная жизнь, близкие отношения с родителями. 9 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира. В числе выдвженцев Путин, Трамп и Навальный.

Нобелевский комитет отмечает, что творчеству Луизы Глюк свойственно стремление к ясности

Нобелевский комитет в Стокгольме объявил лауреата премии по литературе. Премия 2020 года присуждена американской поэтессе Луизе Глюк "за ее безошибочный поэтический голос, который простой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке, живет в Кембридже (штат Массачусетс), профессор английского языка в Йельском университете. Она дебютировала в литературе в 1968 году со стихотворением "Первенец" и вскоре была признана одним из самых выдающихся поэтов современной американской литературы. В 1993 году получила Пулитцеровскую премию. Глюк опубликовала 12 сборников стихотворений и несколько сборников эссе на стихотворения.

Благодаря сборникам "Триумф Ахилла" (1985) и "Арарат" (1990) завоевала внимание широкой аудитории как в США, так и за рубежом. Одни из самых известных сборников стихотворений –"Дикий ирис" (1992), "Аверно" (автор интерпретирует миф о похищении Персефоны Аидом, 2006). За сборник "Ночь верная и добродетельная" (Faithful and Virtuous Night, 2014) Глюк удостоилась престижной литературной премии США National Book Awards.

Нобелевский комитет отмечает, что творчеству Луизы Глюк свойственно стремление к ясности. Главной темой ее стихотворений стали детство, семейная жизнь, близкие отношения с родителями, братьями и сестрами. В стремлении сделать индивидуальный опыт универсальным она черпала вдохновение в мифах и классических мотивах литературы.

В прошлом году Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе сразу за два года. Премия за 2019 год досталась австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке "за важную работу, которая с лингвистической гениальностью исследовала границы и особенности человеческого существования". Награды за 2018 год удостоилась польская писательница Ольга Токарчук с формулировкой за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

Накануне присудили Нобелевскую премию по химии: наградой отмечены Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна "за развитие метода редактирования генома".

Лауреатами премии по медицине и физиологии стали британский ученый Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс за исследования вируса гепатита С.

Нобелевскую премию по физике разделили Роджер Пенроуз "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности", а также Рейнхард Генцель и Андреа Гез "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".

9 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира. В числе выдвженцев Путин, Трамп и Навальный.