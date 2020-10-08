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Кремль обеспокоен новым витком коронавируса. Цифры еще будут расти

19:46 08.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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Но Песков отметил, что на основе уроков марта — мая была переналадили систему здравоохранения под потребности эпидемии, что сейчас позволяет уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы.

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В Кремле оценили ситуацию с распространением COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В Кремле считают статистику по распространению коронавирусной инфекции поводом для серьезной обеспокоенности. Об этом заявил журналистам преcс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что регионы продолжают осуществлять свои особые полномочия в условиях пандемии.

«Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное - является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», — сказал представитель Кремля.

По его словам, каждый россиянин, исходя из ситуации с коронавирусом, должен делать для себя выводы, в том числе по ношению медицинских масок и соблюдению всех гигиенических и санитарных режимов.

Песков считает, что в противном случае «цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять».

Он также отметил, что на основе уроков марта — мая была реализована мобилизация и переналадка системы здравоохранения под потребности эпидемии коронавируса, что сейчас позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

COVID-19 коронавирус мобилизация регионы режим угрозы Дмитрий Песков
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