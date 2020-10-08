Кто чаще заражается COVID-19 - мужчины или женщины?

Самая высокая заболеваемость коронавирусом из расчета на 100 тыс. человек конкретного возраста отмечается среди пожилых людей старше 65 лет.

Женщины чаще мужчин болеют коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре

Директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что женщины чаще мужчин заражаются новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы видим, что с неким перевесом, в 2-3 процента, женщины болеют чаще, чем мужчины», — сказал Акимкин.

За прошедшие сутки в России 11 493 человека заразились коронавирусом. Наибольше число инфицированных в Москве — 3323. Всего в стране зафиксировано 1 260 112 инфицированных. За всё время пандемии выздоровели 1 002 329 человек, а 22 056 — скончались.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, самая высокая заболеваемость коронавирусом из расчёта на 100 тысяч человек конкретного возраста отмечается среди пожилых людей старше 65 лет.