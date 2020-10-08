08.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Кто чаще заражается COVID-19 - мужчины или женщины?

20:07 08.10.2020 Фото: pexels.com
0

Самая высокая заболеваемость коронавирусом из расчета на 100 тыс. человек конкретного возраста отмечается среди пожилых людей старше 65 лет.

% name% title
Женщины чаще мужчин болеют коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Ужесточить ограничения из-за коронавируса советует главам регионов Минздрав. Снова карантин?Кто чаще заражается COVID-19 - мужчины или женщины?Ещё 48 новостей

Директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что женщины чаще мужчин заражаются новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы видим, что с неким перевесом, в 2-3 процента, женщины болеют чаще, чем мужчины», — сказал Акимкин.

За прошедшие сутки в России 11 493 человека заразились коронавирусом. Наибольше число инфицированных в Москве — 3323. Всего в стране зафиксировано 1 260 112 инфицированных. За всё время пандемии выздоровели 1 002 329 человек, а 22 056 — скончались.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, самая высокая заболеваемость коронавирусом из расчёта на 100 тысяч человек конкретного возраста отмечается среди пожилых людей старше 65 лет.

COVID-19 заболеваемость коронавирус скончались Роспотребнадзор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С чем это моет быть связано?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зачем видеокамеры на борту самолета? Всех авиаперевозчиков заставят
21:43 08-10-2020
Зачем видеокамеры на борту самолета? Всех авиаперевозчиков заставят
Я музыкант и собираю свою рок-группу: требуются барабанщик, вокалист и бас-гитарист
21:42 08-10-2020
Я музыкант и собираю свою рок-группу: требуются барабанщик, вокалист и бас-гитарист
Ужесточить ограничения из-за коронавируса советует главам регионов Минздрав. Снова карантин?
21:32 08-10-2020
Ужесточить ограничения из-за коронавируса советует главам регионов Минздрав. Снова карантин?
Юная внучка Боярского раздвинула ноги в сетчатых колготках
21:24 08-10-2020
Юная внучка Боярского раздвинула ноги в сетчатых колготках
Седовласая 58-летняя красотка показала, как сделать свою седину-достоинством
21:16 08-10-2020
Седовласая 58-летняя красотка показала, как сделать свою седину-достоинством
Отличник выпал из окна гимназии и попал в реанимацию
21:14 08-10-2020
Отличник выпал из окна гимназии и попал в реанимацию
На какие выплаты семьям с детьми выделил 10 млрд рублей Мишустин, узнайте
21:01 08-10-2020
На какие выплаты семьям с детьми выделил 10 млрд рублей Мишустин, узнайте
Может ли самолет рухнуть из-за использования телефона на борту? Российская стюардесса развеяла мифы о вреде телефонов на борту
20:54 08-10-2020
Может ли самолет рухнуть из-за использования телефона на борту? Российская стюардесса развеяла мифы о вреде телефонов на борту
Сколько денег тратит на содержание мэра бюджет Новосибирска?
20:49 08-10-2020
Сколько денег тратит на содержание мэра бюджет Новосибирска?
Пропала без вести 17-летняя худщавая блондинка. Подозревает убийство СКР Новосибирской области
20:37 08-10-2020
Пропала без вести 17-летняя худщавая блондинка. Подозревает убийство СКР Новосибирской области