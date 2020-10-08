Ужесточить ограничения из-за коронавируса советует главам регионов Минздрав. Снова карантин?

Предлагают изменить время начала и окончания рабочего дня. Это поможет снизить пассажиропоток в час пик и сдержать распространение COVID-19. С этого же начиналась первая волна пандемии.

В Минздраве дали рекомендации главам регионов из-за COVID-19

В регионах со сложной эпидемиологической обстановкой необходимо скорректировать графики работы предприятий и организаций, чтобы разгрузить общественный транспорт, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, академик РАН Николай Брико.

"Сегодня, когда распространение COVID-19 ускоряется, важно создать условия для минимизации контактов населения, соблюдения социальной дистанции. При этом в традиционные часы пик в общественном транспорте это практически невозможно", — сказал Брико журналистам.

По его словам, следует изменить время начала и окончания рабочего дня в ряде организаций. Так, часть сотрудников в регионах могут приходить в офис не в девять, а в восемь-одиннадцать часов утра. Это поможет снизить пассажиропоток в час пик и сдержать распространение COVID-19 и других респираторных инфекций, пояснил Брико.

С начала пандемии в стране выявили 1 260 112 случаев коронавируса, около 22 тысяч погибли, более миллиона вылечились. За минувшие сутки COVID-19 заболели 11 493 человека, 191 пациент умер, 7054 выздоровели. По темпам прироста (0,9%) Россия занимает шестое место в мире, при этом у четверти нет симптомов.