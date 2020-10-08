Пропала без вести 17-летняя худщавая блондинка. Подозревает убийство СКР Новосибирской области

Алина Садыкова ушла из дома 26 сентября 2020 года и до сих пор ее местонахождения неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело и просит откликнутся очевидцев.

Устанавливается местонахождение без вести пропавшей Садыковой Алины Андреевны, 05.08.2003 года рождения

Следователями СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней. Об этом вечером 8 октября сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области в рамках проводимой доследственной проверки устанавливалось местонахождение без вести пропавшей Садыковой Алины Андреевны, 05.08.2003 года рождения.

26 сентября 2020 года около 07 часов подросток ушла из дома, расположенного по улице Территория военного городка в Октябрьском районе Новосибирска, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

С учетом того, что каких-либо намерений покидать свое местопребывание на длительное время несовершеннолетняя не высказывала, ввиду ее внезапного и беспричинного исчезновения, а также длительного отсутствия, следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время в рамках возбуждённого уголовного дела путем производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов будут предприниматься все возможные меры, направленные на установление местонахождения пропавшей и всех обстоятельств ее исчезновения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

Приметы девушки: на вид 18 лет, худощавое телосложение, рост 164 см, волосы светло-русые, глаза серые.

Была одета: куртка бежевого цвета, джинсы черные, ботинки черные.

Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшей либо об обстоятельствах её исчезновения, с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102).