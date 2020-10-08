08.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пропала без вести 17-летняя худщавая блондинка. Подозревает убийство СКР Новосибирской области

20:37 08.10.2020 Фото: Предоставлено СКР
0

Алина Садыкова ушла из дома 26 сентября 2020 года и до сих пор ее местонахождения неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело и просит откликнутся очевидцев.

% name% title
Устанавливается местонахождение без вести пропавшей Садыковой Алины Андреевны, 05.08.2003 года рождения

Следователями СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней. Об этом вечером 8 октября сообщила старший помощник руководителя  регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области в рамках проводимой доследственной проверки устанавливалось местонахождение без вести пропавшей Садыковой Алины Андреевны, 05.08.2003 года рождения.

26 сентября 2020 года около 07 часов подросток ушла из дома, расположенного по улице Территория военного городка в Октябрьском районе Новосибирска, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

С учетом того, что каких-либо намерений покидать свое местопребывание на длительное время несовершеннолетняя не высказывала, ввиду ее внезапного и беспричинного исчезновения, а также длительного отсутствия, следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время в рамках возбуждённого уголовного дела путем производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов будут предприниматься все возможные меры, направленные на установление местонахождения пропавшей и всех обстоятельств ее исчезновения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

Приметы девушки: на вид 18 лет, худощавое телосложение, рост 164 см, волосы светло-русые, глаза серые.

Была одета: куртка бежевого цвета, джинсы черные, ботинки черные.

Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшей либо об обстоятельствах её исчезновения, с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102).

блондинка местонахождение неизвестно несовершеннолетняя пропала розыск убийство ушла из дома Алина Садыкова Анастасия Кулешова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уже не найдут живой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зачем видеокамеры на борту самолета? Всех авиаперевозчиков заставят
21:43 08-10-2020
Зачем видеокамеры на борту самолета? Всех авиаперевозчиков заставят
Я музыкант и собираю свою рок-группу: требуются барабанщик, вокалист и бас-гитарист
21:42 08-10-2020
Я музыкант и собираю свою рок-группу: требуются барабанщик, вокалист и бас-гитарист
Ужесточить ограничения из-за коронавируса советует главам регионов Минздрав. Снова карантин?
21:32 08-10-2020
Ужесточить ограничения из-за коронавируса советует главам регионов Минздрав. Снова карантин?
Юная внучка Боярского раздвинула ноги в сетчатых колготках
21:24 08-10-2020
Юная внучка Боярского раздвинула ноги в сетчатых колготках
Седовласая 58-летняя красотка показала, как сделать свою седину-достоинством
21:16 08-10-2020
Седовласая 58-летняя красотка показала, как сделать свою седину-достоинством
Отличник выпал из окна гимназии и попал в реанимацию
21:14 08-10-2020
Отличник выпал из окна гимназии и попал в реанимацию
На какие выплаты семьям с детьми выделил 10 млрд рублей Мишустин, узнайте
21:01 08-10-2020
На какие выплаты семьям с детьми выделил 10 млрд рублей Мишустин, узнайте
Может ли самолет рухнуть из-за использования телефона на борту? Российская стюардесса развеяла мифы о вреде телефонов на борту
20:54 08-10-2020
Может ли самолет рухнуть из-за использования телефона на борту? Российская стюардесса развеяла мифы о вреде телефонов на борту
Сколько денег тратит на содержание мэра бюджет Новосибирска?
20:49 08-10-2020
Сколько денег тратит на содержание мэра бюджет Новосибирска?
Пропала без вести 17-летняя худщавая блондинка. Подозревает убийство СКР Новосибирской области
20:37 08-10-2020
Пропала без вести 17-летняя худщавая блондинка. Подозревает убийство СКР Новосибирской области